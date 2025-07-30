Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер найдена мертвой в горах Каракорум в Пакистане, сообщило агентство HLN.
Дальмайер, как сообщает агентство, попала под камнепад во время альпинистской экспедиции в Каракорум. Девушка погибла в возрасте 31 года.
О произошедшем сразу же доложила ее спутница по экспедиции Марина Краусс и вызвала экстренные службы. Спасательная операция началась 29 июля. Плохие погодные условия и высота в 5700 м усложнили задачу. Вертолет не смог добраться до Дальмайер. 30 июля четверо опытных альпинистов добрались до нее пешком.
Агентство сообщило, что в 2022 г. ее молодой человек Роберт Грасеггер погиб во время восхождения в возрасте 29 лет.
Дальмайер была сертифицированным гидом по горным лыжам. Олимпийская чемпионка завершила профессиональную карьеру в 25 лет, завоевав семь титулов чемпионки мира и два олимпийских титула.