Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана

О произошедшем сразу же доложила ее спутница по экспедиции Марина Краусс и вызвала экстренные службы. Спасательная операция началась 29 июля. Плохие погодные условия и высота в 5700 м усложнили задачу. Вертолет не смог добраться до Дальмайер. 30 июля четверо опытных альпинистов добрались до нее пешком.