Туристы не стали отменять туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана
Туристы на Камчатке не стали отменять туры в связи с активизацией вулкана Ключевская сопка, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
В РСТ рассказали, что в темное время суток наблюдается извержение вулкана, сход лавы по западному склону и мощное свечение над кратером. Сейчас в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС.
«Многие путешественники выражают желание лично наблюдать за этим природным явлением», – говорится в сообщении.
Основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан. РСТ призывает воздерживаться от этого и соблюдать все предупреждения спасательных служб.
В Telegram-канале Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО Российской академии наук сообщили, что вулкан Ключевской 29 июля выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты, говорится в сообщении.
Также ночью 30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение – его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7.