Прощание с народным артистом РСФСР Ереминым состоится в Театре Моссовета
Церемония прощания с народным артистом РСФСР режиссером и педагогом Юрием Ереминым пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Собеседник агентства уточнил, что вопрос о дате проведения церемонии решается.
1 августа Государственный академический театр имени Моссовета сообщил, что Еремин умер в возрасте 81 года.
Еремин родился 9 марта 1944 г. в Коломне. В 1971 г. окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского. Был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где поставил спектакль «Как дела, молодой человек». После этого его пригласил на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов. В 1978-1980 гг. был главным режиссером Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. В 1982-1988 гг. – главный режиссер Центрального академического театра Советской армии.
С 1988 по 2000 г. был главным режиссером Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. С 2000 г. работал в Государственном академическом театре имени Моссовета. В 2016 г. был включен в режиссерскую коллегию театра. Поставил спектакли «У врат царства», «Мадам Бовари», «Серебряный век», «Муж, жена и любовник», «Учитель танцев» и др. Был преподавателем на кафедре режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина.