Мошенники начали использовать звонки из военкомата для обмана

По данным ведомства, в рамках мошеннической схемы аферисты звонят и утверждают про необходимость уточнения данных воинского учета. Причиной этого они называют необходимость актуализации информации в связи с началом функционирования реестра электронных повесток. Потом мошенники просят жертву назвать код из смс, с помощью которого они могут получить доступ к профилю на «Госуслугах».