Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники начали использовать звонки из военкомата для обмана

Ведомости

Злоумышленники стали представляться сотрудниками военкомата для обмана российских граждан и получения доступа к их аккаунту на портале «Госуслуги». Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, в рамках мошеннической схемы аферисты звонят и утверждают про необходимость уточнения данных воинского учета. Причиной этого они называют необходимость актуализации информации в связи с началом функционирования реестра электронных повесток. Потом мошенники просят жертву назвать код из смс, с помощью которого они могут получить доступ к профилю на «Госуслугах».

В МВД напомнили, что единый реестр воинского учета не требует кодов подтверждения или дополнительных проверок. В ведомстве порекомендовали прекратить разговор, если незнакомый человек требует сообщить код из смс.

31 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленники стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их средства якобы идут на спонсирование преступности. После этого они требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета».

Волк описала случай, когда под таким предлогом женщину из Югры убедили проехать 200 км на такси до Сургута, чтобы передать мошенникам несколькими посылками 89 млн руб. Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого в пособничестве мошенникам арестовали.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных