Мошенники начали использовать звонки из военкомата для обмана
Злоумышленники стали представляться сотрудниками военкомата для обмана российских граждан и получения доступа к их аккаунту на портале «Госуслуги». Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, в рамках мошеннической схемы аферисты звонят и утверждают про необходимость уточнения данных воинского учета. Причиной этого они называют необходимость актуализации информации в связи с началом функционирования реестра электронных повесток. Потом мошенники просят жертву назвать код из смс, с помощью которого они могут получить доступ к профилю на «Госуслугах».
В МВД напомнили, что единый реестр воинского учета не требует кодов подтверждения или дополнительных проверок. В ведомстве порекомендовали прекратить разговор, если незнакомый человек требует сообщить код из смс.
31 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленники стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их средства якобы идут на спонсирование преступности. После этого они требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета».
Волк описала случай, когда под таким предлогом женщину из Югры убедили проехать 200 км на такси до Сургута, чтобы передать мошенникам несколькими посылками 89 млн руб. Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого в пособничестве мошенникам арестовали.