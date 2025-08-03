В Воронеже после атаки БПЛА введут режим ЧС
В двух районах Воронежа для оперативного устранения последствий атаки украинских беспилотников введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ночью 3 августа силы ПВО и средства РЭБ обнаружили над Воронежем и четырьмя районами более 25 беспилотников. Дроны были уничтожены или подавлены. В результате атаки пострадали четыре человека – по данным Гусева, трое из них остаются в больницах. 79-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Губернатор ранее сообщил, что в результате пожара один частный дом был полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Возгорание в пригороде также повредило автомагазин и сарай. Пострадали также несколько единиц транспорта.
«Осмотр поврежденных территорий продолжается. В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий», – написал Гусев.
Он добавил, что никому из жителей, чье жилье пострадало, пока не потребовалось размещение в ПВР.