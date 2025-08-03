В Воронеже после атаки БПЛА введут режим ЧС

Ночью 3 августа силы ПВО и средства РЭБ обнаружили над Воронежем и четырьмя районами более 25 беспилотников. Дроны были уничтожены или подавлены. В результате атаки пострадали четыре человека – по данным Гусева, трое из них остаются в больницах. 79-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.