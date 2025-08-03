На Камчатке активизировался вулкан Камбальный

30 июля на Камчатке произошло мощнейшее за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8, после чего и начали активизироваться вулканы. Первым проснулся Авачинский. Парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла над кратером достигли 300 м. Затем отреагировал вулкан Ключевской, на склон начала изливаться раскаленная лава. 3 августа утром извержение началось у вулкана Крашенинникова впервые с 1400 г. Он произвел мощный пепловый выброс высотой до 6000 м. По сообщению ИВиС, открылась трещина по вулкану.