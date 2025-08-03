На Камчатке активизировался вулкан Камбальный
В поселке Озерная на Камчатке вошел в стадию извержения вулкан Камбальный (Камбальная Сопка), сообщил Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН в своем Telegram-канале.
Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля, рассказали в сообщении.
Вулкан находится у побережья Охотского моря, в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Камбальная Сопка является самым южным вулканом на Камчатке. Высота Камбального – 2156 м. Последний раз он проявлял активность в 2017 г.
30 июля на Камчатке произошло мощнейшее за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8, после чего и начали активизироваться вулканы. Первым проснулся Авачинский. Парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла над кратером достигли 300 м. Затем отреагировал вулкан Ключевской, на склон начала изливаться раскаленная лава. 3 августа утром извержение началось у вулкана Крашенинникова впервые с 1400 г. Он произвел мощный пепловый выброс высотой до 6000 м. По сообщению ИВиС, открылась трещина по вулкану.