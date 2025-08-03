«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана на Камчатке

Вулкан высотой 1856 м расположен в 200 км от Петропавловска-Камчатского, рядом с Долиной гейзеров. В момент извержения в районе не было туристических групп, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. По данным специалистов Кроноцкого заповедника, вулканическая активность не представляет угрозы для природы и людей, так как окружающая территория представляет собой безлесные шлаковые и лавовые поля.