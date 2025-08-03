«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана на Камчатке

«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана на КамчаткеВысота выброса пепла достигла 5-6 км над уровнем моря
«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке, снятые спутниками «Арктика-М». На снимках виден пепловый шлейф, говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Высота пеплового выброса достигает 5-6 км над уровнем моря. Со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю в «Роскосмосе» добавили, что на пути распространения пеплового шлейфа нет населенных пунктов.
Вулкан Крашенинникова на Камчатке 3 августа произвел мощный пепловый выброс высотой до 6000 м. МЧС сообщало, что шлейф распространился в восточном направлении над Тихим океаном, не затронув населенные пункты.
Вулкан высотой 1856 м расположен в 200 км от Петропавловска-Камчатского, рядом с Долиной гейзеров. В момент извержения в районе не было туристических групп, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. По данным специалистов Кроноцкого заповедника, вулканическая активность не представляет угрозы для природы и людей, так как окружающая территория представляет собой безлесные шлаковые и лавовые поля.