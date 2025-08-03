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Главная / Общество /

В Москве за сутки может выпасть месячная норма осадков

Ведомости

Пик аномальных ливней в Москве придется на вечер 4 августа, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа в столице может пролиться месячная норма осадков – до 80 мм. Климатическая норма дождей за весь август составляет 79 мм. Дневная температура при этом будет +22...+25 градусов.

Тишковец обещает, что, благодаря гребню антициклона, в среду распогодится. Ночью будет +13...+16, а днем – +24...+27. В четверг днем опять обещают дожди – до 13 мм осадков. Кроме того, похолодает до +19...+22 днем – до положенной в августе нормы, сообщил синоптик. В пятницу могут быть небольшие дожди.

В выходные дни температура может подняться до +25. Днем могут быть кучево-дождевые облака. По ночам станет холоднее – до +9...+14 градусов.

Москва перевыполнила норму осадков в июле. Тишковец рассказывал, что на 21 июля в Москве повсеместно выполнена месячная норма по осадкам, в Подмосковье – перевыполнена (в Новом Иерусалиме – почти в два раза).

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