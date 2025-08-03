В Москве за сутки может выпасть месячная норма осадков

Тишковец обещает, что, благодаря гребню антициклона, в среду распогодится. Ночью будет +13...+16, а днем – +24...+27. В четверг днем опять обещают дожди – до 13 мм осадков. Кроме того, похолодает до +19...+22 днем – до положенной в августе нормы, сообщил синоптик. В пятницу могут быть небольшие дожди.