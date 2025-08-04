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В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

Ведомости

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возможность назначения судом совместного воспитания ребенка родителями после развода. Проект опубликован в думской базе.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике Андреем Свинцовым (ЛДПР). Инициатива предполагает внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ.

Согласно документу, при отсутствии соглашения между бывшими супругами о том, с кем остается ребенок, суд сможет самостоятельно установить индивидуальный порядок совместного воспитания. Это будет включать график проживания ребенка с каждым из родителей, с учетом мнения сторон и самого ребенка (если он достиг 10-летнего возраста).

При этом законопроект устанавливает ряд ограничений. Совместное воспитание не может быть назначено, если: один из родителей не имеет постоянного места жительства, проживает за границей, ограничен в родительских правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Также документ предусматривает перечень случаев, когда суд может признать совместную опеку невозможной. Среди них: наличие у ребенка тяжелого хронического заболевания, вахтовый или командировочный график работы родителя, значительная удаленность мест жительства родителей друг от друга. Важную роль будет играть заключение органов опеки, основанное на оценке бытовых условий.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что длительное отсутствие общения с одним из родителей негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии ребенка. По их мнению, предлагаемые меры позволят сохранить для ребенка ощущение полной семьи, укрепить связи с обоими родителями и смягчить последствия развода.

17 июля депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому максимальная сумма штрафа для родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, может увеличиться с 500 до 2000 руб. Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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