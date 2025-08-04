В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возможность назначения судом совместного воспитания ребенка родителями после развода. Проект опубликован в думской базе.



Законопроект был внесен группой депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике Андреем Свинцовым (ЛДПР). Инициатива предполагает внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ.



Согласно документу, при отсутствии соглашения между бывшими супругами о том, с кем остается ребенок, суд сможет самостоятельно установить индивидуальный порядок совместного воспитания. Это будет включать график проживания ребенка с каждым из родителей, с учетом мнения сторон и самого ребенка (если он достиг 10-летнего возраста).