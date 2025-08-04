Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Народного артиста РСФСР Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве

Ведомости

На Миусском кладбище в Москве завершилась траурная церемония погребения тела народного артиста РСФСР, режиссера и педагога Юрия Еремина. Об этом сообщает ТАСС.

4 августа на Основной сцене театра Моссовета прошло прощание с Ереминым. По данным агентства, на мероприятии присутствовали родные, друзья и коллеги режиссера. В том числе церемонию посетили народная артистка РФ Ольга Остроумова, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, студенты Еремина и др. Ведущим выступал заслуженный артист РФ Валерий Яременко.

Кроме того, венки в память о народном артисте прислали коллективы Российского академического молодежного театра (РАМТ), МХТ имени А, Чехова, Московского драматического театра имени Александра Пушкина, Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин

Общество

Еремин скончался 1 августа в возрасте 81 года. 

Артист родился 9 марта 1944 г. в Коломне. В 1971 г. окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского. Был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где поставил спектакль «Как дела, молодой человек». После этого его пригласил на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов. В 1978–1980 гг. был главным режиссером Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. В 1982–1988 гг. – главный режиссер Центрального академического театра Советской армии.

С 1988 по 2000 г. был главным режиссером Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. С 2000 г. работал в Государственном академическом театре имени Моссовета. В 2016 г. был включен в режиссерскую коллегию театра. Поставил спектакли «У врат царства», «Мадам Бовари», «Серебряный век», «Муж, жена и любовник», «Учитель танцев» и др. Был преподавателем на кафедре режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных