Народного артиста РСФСР Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве
На Миусском кладбище в Москве завершилась траурная церемония погребения тела народного артиста РСФСР, режиссера и педагога Юрия Еремина. Об этом сообщает ТАСС.
4 августа на Основной сцене театра Моссовета прошло прощание с Ереминым. По данным агентства, на мероприятии присутствовали родные, друзья и коллеги режиссера. В том числе церемонию посетили народная артистка РФ Ольга Остроумова, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, студенты Еремина и др. Ведущим выступал заслуженный артист РФ Валерий Яременко.
Кроме того, венки в память о народном артисте прислали коллективы Российского академического молодежного театра (РАМТ), МХТ имени А, Чехова, Московского драматического театра имени Александра Пушкина, Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Еремин скончался 1 августа в возрасте 81 года.
Артист родился 9 марта 1944 г. в Коломне. В 1971 г. окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского. Был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где поставил спектакль «Как дела, молодой человек». После этого его пригласил на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов. В 1978–1980 гг. был главным режиссером Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. В 1982–1988 гг. – главный режиссер Центрального академического театра Советской армии.
С 1988 по 2000 г. был главным режиссером Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. С 2000 г. работал в Государственном академическом театре имени Моссовета. В 2016 г. был включен в режиссерскую коллегию театра. Поставил спектакли «У врат царства», «Мадам Бовари», «Серебряный век», «Муж, жена и любовник», «Учитель танцев» и др. Был преподавателем на кафедре режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина.