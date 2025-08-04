СК назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году
Пилоты истребителя Су-30, который потерпел крушение в Иркутске в октябре 2022 г., задохнулись. Это стало причиной трагедии. Об этом сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров в интервью «Интерфакс-Сибирь».
По выводам летно-технической судебной экспертизы, произошла полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который поступал из бортовой кислородной системы воздушного судна.
Александров уточнил, что уголовное дело по факту произошедшего находится в производстве. Шестерым работникам Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация Иркут» предъявлено обвинение по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК РФ (халатность). Длительный срок расследования обусловлен сложностью дела, многочисленным допросам свидетелей в разных регионах России и проведением широкого комплекса экспертиз.
23 октября 2022 г. самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота погибли. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что в результате трагедии погибли заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривало две основные версии авиакатастрофы: отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.