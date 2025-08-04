СК назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

23 октября 2022 г. самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота погибли. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что в результате трагедии погибли заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.