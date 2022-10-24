Губернатор рассказал о погибших при падении самолета в Иркутске пилотах
В результате падения самолета Су-30 в Иркутске погибли заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший семьи погибших пилотов.
Конюшин родился в Приморье и закончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского, награжден медалями «За отличие в военной службе» III, II и I степени, а два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».
«Небо было действительно его призванием», – написал Кобзев в своем Telegram-канале.
У Конюшина остались жена и ребенок, им будет оказана психологическая помощь.
Майор Крюков родился в семье военного летчика на Украине, окончил Краснодарский военный авиационный институт, в Иркутск переехал десять лет назад.
«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», – написал глава региона.
Накануне самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота в результате трагедии погибли, информации о пострадавших гражданских не поступало. На территории Ленинского округа был введен режим ЧС муниципального характера.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; является головной структурой Иркутского авиазавода) сообщили, что крушение произошло во время приемо-сдаточного полета ориентировочно в 17:30 по местному времени. Следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее Кобзев сообщил, что на первоочередные нужды семьям пострадавших будет выделено по 100 000 руб.
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