Газета
Общество

Губернатор рассказал о погибших при падении самолета в Иркутске пилотах

Ведомости

В результате падения самолета Су-30 в Иркутске погибли заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший семьи погибших пилотов.

Конюшин родился в Приморье и закончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского, награжден медалями «За отличие в военной службе» III, II и I степени, а два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».

«Небо было действительно его призванием», – написал Кобзев в своем Telegram-канале.

У Конюшина остались жена и ребенок, им будет оказана психологическая помощь.

Майор Крюков родился в семье военного летчика на Украине, окончил Краснодарский военный авиационный институт, в Иркутск переехал десять лет назад.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», – написал глава региона.

Ранее по теме: В Иркутске на жилой дом во время испытательного полета упал истребитель

Накануне самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота в результате трагедии погибли, информации о пострадавших гражданских не поступало. На территории Ленинского округа был введен режим ЧС муниципального характера.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; является головной структурой Иркутского авиазавода) сообщили, что крушение произошло во время приемо-сдаточного полета ориентировочно в 17:30 по местному времени. Следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее Кобзев сообщил, что на первоочередные нужды семьям пострадавших будет выделено по 100 000 руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных