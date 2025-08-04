Михаил Гусман опроверг информацию о назначении пресс-секретарем Беглова

24 июля Гусмана освободили от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Он занимал эту должность с 1999 г. До этого работал вице-президентом международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС» с 1995 по 1998 г., с июля 1998-го по осень 1999 г. работал начальником управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов ИТАР-ТАСС и замгендиректора ИТАР-ТАСС.