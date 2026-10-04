Космонавт Петр Дубров принял командование МКС
Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции (МКС), сменив на этом посту астронавта NASA Джессику Меир. Церемония передачи командования транслировалась агентством NASA.
«Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник», – отметил космонавт. Меир передала Дуброву символический ключ от станции, после чего он формально стал командиром.
22 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Москва и Вашингтон продлят эксплуатацию МКС до 2030 г. По словам Баканова, с таким предложением к России обратилась американская сторона. «Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной [станции]», – отметил Баканов.