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Главная / Общество /

Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за обысков по делу Эпштейна

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подал иск против полиции долины Темзы, оспаривая законность обысков, проведенных в рамках расследования, связанного с делом Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph.

Эндрю потребовал провести судебный пересмотр ордеров, позволивших полиции обыскать его дом в поместье Сандрингем и бывшую резиденцию Royal Lodge в Виндзоре. Судья Высокого суда разрешил начать процедуру. На этой неделе запланировано закрытое заседание, на котором будет решаться вопрос о раскрытии части материалов дела. По данным газеты, это первый с 1649 г. случай, когда член британской королевской семьи оспаривает законность уголовного преследования.

19 февраля Эндрю задержали по подозрению в должностном преступлении. После почти 12-часового допроса его отпустили под следствие, а полиция сообщила о завершении обысков в Норфолке. Расследование связано с подозрениями в том, что в период работы специальным представителем Великобритании по торговле в 2001–2011 гг. он мог передавать Эпштейну правительственные документы. Эндрю отрицает нарушения.

Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи в 2019 г. из-за скандала вокруг его связей с Эпштейном. В 2021 г. Вирджиния Джуффре, одна из жертв финансиста, подала против него иск с обвинениями в сексуальном насилии. Спор позднее урегулировали во внесудебном порядке, сам Эндрю обвинения отвергал.

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