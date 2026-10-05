Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за обысков по делу Эпштейна

19 февраля Эндрю задержали по подозрению в должностном преступлении. После почти 12-часового допроса его отпустили под следствие, а полиция сообщила о завершении обысков в Норфолке. Расследование связано с подозрениями в том, что в период работы специальным представителем Великобритании по торговле в 2001–2011 гг. он мог передавать Эпштейну правительственные документы. Эндрю отрицает нарушения.