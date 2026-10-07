Путин назвал русский язык бесценным достоянием России
Президент РФ Владимир Путин назвал русский язык уникальным и бесценным достоянием страны. Об этом говорится в его приветствии участникам, организаторам и гостям Съезда русистов Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, опубликованном на сайте Кремля.
По его словам, русский язык во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство и на протяжении столетий обеспечивает связь поколений, преемственность и взаимообогащение культур, а также сохраняет традиции дружбы и добрососедства между народами. Путин подчеркнул, что язык необходимо беречь.
Глава государства также отметил вклад учителей, преподавателей, ученых-филологов, поэтов и писателей в сохранение русского языка и литературы. По его мнению, благодаря их труду, мужеству и гражданской позиции жители Крыма, Донбасса и Новороссии, а также молодежь смогли отстоять право говорить на родном языке и сохранили любовь к русской литературе.
Путин выразил уверенность, что съезд, являющийся правопреемником Съезда русистов Республики Крым, пройдет конструктивно и плодотворно. Он отметил, что участники мероприятия смогут в ходе открытых дискуссий обменяться опытом и практическими знаниями в области изучения и продвижения русского языка.
8 сентября в поздравлении с Днем языков народов России Путин отмечал, что языки, традиции и обычаи народов страны являются общим достоянием государства. По его словам, власти уделяют приоритетное внимание сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. В России создаются профильные учебники, поддерживаются литература на национальных языках и школы художественного перевода, а также реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты. При этом президент назвал русский язык связующим элементом для всех народов страны.