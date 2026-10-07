Путин назвал русский язык бесценным достоянием России

8 сентября в поздравлении с Днем языков народов России Путин отмечал, что языки, традиции и обычаи народов страны являются общим достоянием государства. По его словам, власти уделяют приоритетное внимание сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. В России создаются профильные учебники, поддерживаются литература на национальных языках и школы художественного перевода, а также реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты. При этом президент назвал русский язык связующим элементом для всех народов страны.