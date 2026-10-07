Песков прокомментировал сообщения о втором заболевшем в иркутском институте
Следует ориентироваться на информацию Роспотребнадзора, заявления главы ведомства Анны Поповой и ее представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном втором заболевшем сотруднике противочумного института в Иркутске, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.
«Послушайте, СМИ сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, – это ложная информация», – сказал Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о ситуации, связанной со смертью сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
6 октября Роспотребнадзор назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области спокойной. Среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили. Медицинское наблюдение завершили для 60% контактных лиц.
Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Роспотребнадзор сообщал, что ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.