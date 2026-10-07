Песков прокомментировал сообщения о втором заболевшем в иркутском институте

Следует ориентироваться на информацию Роспотребнадзора, заявления главы ведомства Анны Поповой и ее представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном втором заболевшем сотруднике противочумного института в Иркутске, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.