Роскомнадзор потребовал взыскать с рэпера Booker 20 000 рублей
Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании около 20 000 руб. с рэп-исполнителя и блогера Booker (Федор Игнатьев). Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября. На данный момент оно не рассмотрено.
Предположительно, обращение Роскомнадзора связано с задолженностью Игнатьева по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.
2 октября «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг. писали, что доходы федерального бюджета от обязательных отчислений за распространение рекламы в 2026 г., по оценке правительства, составят 16,25 млрд руб. В 2025 г. компании передали в ЕРИР информацию о размещениях на 691 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте РКН. Это на 19,5% меньше показателя 2024 г. Более актуальных данных пока нет.
Объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России в январе – июне 2026 г. вырос на 11% к тому же периоду 2025 г. до 301 млрд руб. без учета НДС, следует из оценки Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Наиболее существенный рост среди сегментов – на 29% до 24,8 млрд руб. – показала видеореклама.
В конце 2024 г. в закон «О рекламе» внесли поправки, которые ввели сбор 3% за распространение рекламы в интернете. Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2025 г. Рекламораспространители и операторы рекламных платформ обязаны отчислять в бюджет 3% от квартального дохода, полученного за рекламу, ориентированную на российскую аудиторию. В целом по России сбор по итогам второго и третьего кварталов 2025 г. составил 7,8 млрд руб. Собранная сумма составила 99,2% от всего объема обязательных выплат.