Роскомнадзор потребовал взыскать с рэпера Booker 20 000 рублей

2 октября «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг. писали, что доходы федерального бюджета от обязательных отчислений за распространение рекламы в 2026 г., по оценке правительства, составят 16,25 млрд руб. В 2025 г. компании передали в ЕРИР информацию о размещениях на 691 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте РКН. Это на 19,5% меньше показателя 2024 г. Более актуальных данных пока нет.