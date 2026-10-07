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Росздравнадзор: дефицита «Атаракса» в России нет

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Признаков дефицита рецептурного препарата от тревоги «Атаракс» в России нет. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

«В гражданском обороте находятся более 1,06 млн упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием гидроксизин, из них более 512 000 упаковок – под торговым наименованием "Атаракс", остальные – от отечественных производителей», – говорится в сообщении.

Росздравнадзор уточнил, что объемы производства, поставок и ввода в оборот препаратов с веществом гидроксизин соответствуют среднегодовому уровню предыдущих лет, а отсутствие препарата с конкретным названием в конкретной аптеке не является признаком дефицита препарата.

Путь новых препаратов до пациента может занимать до 4 лет

Общество

В январе аналитическая компания DSM Group отметила, что аптеки в России продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов в 2025 г. – это в четыре раза больше относительно 2019 г. Объем продаж по итогам прошлого года составил 20,5 млрд руб. и вырос относительно 2024 г. на 36% в денежном выражении.

Летом 2025 г. RNC Pharma летом 2025 г. сообщила, что за первые шесть месяцев 2025 г. больше всего потраченных на антидепрессанты средств ушло на продукцию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Меньше всего транквилизаторы покупали в Ненецком автономном округе, Республике Туве и на Чукотке.

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