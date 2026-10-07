Росздравнадзор: дефицита «Атаракса» в России нет

Летом 2025 г. RNC Pharma летом 2025 г. сообщила, что за первые шесть месяцев 2025 г. больше всего потраченных на антидепрессанты средств ушло на продукцию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Меньше всего транквилизаторы покупали в Ненецком автономном округе, Республике Туве и на Чукотке.