В Техасе казнили заключенного с помощью препарата Кристы Пайк
В Техасе был казнен 46-летний Джамал Ховард, застреливший продавщицу круглосуточного магазина во время ограбления в 2000 г. Приговор привели в исполнение с помощью смертельной дозы пентобарбитала – того же препарата, после которого в штате Теннеси выжила Криста Пайк, пишет Associated Press.
Ховард стал 30-м человеком, казненным в США в 2026 г. и первым с тех пор, как на минувшей неделе в Теннесси была предпринята неудачная попытка ввести смертельную инъекцию Кристе Пайк. Перед смертью Ховард извинился перед членами семьи своей жертвы, которые наблюдали за происходящим через окно. Приговоренный к смерти скончался через 19 минут после введения инъекции.
30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор 50-летней Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. Женщине ввели две дозы пентобарбитала, но она осталась жива. 7 октября Пайк пришла в сознание в больнице. По словам ее адвокатов, на руках Пайк остались ожоги и волдыри. Ей предстоит долгое восстановление.
2 октября власти Теннеси приостановили исполнение смертных приговоров как минимум до конца года. 3 октября губернатор Теннеси Билл Ли заявил, что руководитель департамента исправительных учреждений штата Фрэнк Страда уйдет в отставку после неудачной казни Пайк.