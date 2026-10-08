В Техасе казнили заключенного с помощью препарата Кристы Пайк

Ховард стал 30-м человеком, казненным в США в 2026 г. и первым с тех пор, как на минувшей неделе в Теннесси была предпринята неудачная попытка ввести смертельную инъекцию Кристе Пайк. Перед смертью Ховард извинился перед членами семьи своей жертвы, которые наблюдали за происходящим через окно. Приговоренный к смерти скончался через 19 минут после введения инъекции.