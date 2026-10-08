ФСБ задержала двух жителей Забайкалья за подготовку провокаций на выборах

21 сентября ЦОС ФСБ сообщил о задержании жителя Донецка, планировавшего взорвать заминированный автомобиль возле избирательного участка во время массового скопления людей. Мужчина установил в интернете контакт с представителями СБУ и по заданию украинских кураторов забрал из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ. С украинского беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с 2 кг пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Полученными материалами он снарядил личный автомобиль. Довести замысел до конца мужчина не смог из-за задержания.