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ФСБ задержала двух жителей Забайкалья за подготовку провокаций на выборах

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала двух граждан РФ в Забайкальском крае, готовивших по заданию СБУ серию провокаций для дестабилизации обстановки в период выборов в Госдуму. Задержание прошло накануне единого дня голосования, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Один из фигурантов – житель Краснокаменска, ему поручили поджечь городское отделение политической партии. Вторая задержанная, по данным «РИА Новости», – жительница Забайкальского края, которая по заданию Киева вошла в состав местной участковой избирательной комиссии и должна была фальсифицировать итоги выборов.

21 сентября ЦОС ФСБ сообщил о задержании жителя Донецка, планировавшего взорвать заминированный автомобиль возле избирательного участка во время массового скопления людей. Мужчина установил в интернете контакт с представителями СБУ и по заданию украинских кураторов забрал из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ. С украинского беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с 2 кг пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Полученными материалами он снарядил личный автомобиль. Довести замысел до конца мужчина не смог из-за задержания.

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