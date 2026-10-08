В Москве увеличивали интервал движения поездов на фиолетовой ветке
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличивали интервал движения поездов для проверки инфраструктуры. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
В 9:12 мск ведомство заявило, что движение поездов вводится в график. Затем в 9:18 мск дептранс написал, что движение было полностью восстановлено.
3 октября движение поездов приостанавливали на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Серпуховская» до «Нагорной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.
21 апреля движение приостанавливали на Сокольнической линии на участке от «Парка культуры» до «Сокольников» из-за технической неисправности одного из составов. Неисправный поезд передали на сервисное обслуживание компании-производителя.