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Главная / Общество /

Пятеро детей попали в больницу с ротавирусом в Балашихе

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пятеро воспитанников комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» госпитализированы в инфекционное отделение с предварительным диагнозом «ротавирусная инфекция». Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила «РИА Новости» директор учреждения Ольга Садилова.

«По результатам осмотра пятеро детей были госпитализированы в инфекционное отделение», – сказала она.

В центре проводят противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции среди контактных лиц. Членам семей выдали медицинские маски и антисептики и провели инструктаж по соблюдению правил личной гигиены.

В минздраве Московской области сообщили, что ситуация находится под контролем медицинских работников, а угроза распространения инфекции среди контактных лиц минимизирована благодаря своевременным мерам.

21 июля в детском центре «Северный Артек» в Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции. По данным СК, заболели 13 детей и трое взрослых, после чего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В июне в детском психоневрологическом санатории в Барнауле норовирусную инфекцию выявили у 18 детей. 15 несовершеннолетних были госпитализированы.

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