Пятеро детей попали в больницу с ротавирусом в Балашихе

21 июля в детском центре «Северный Артек» в Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции. По данным СК, заболели 13 детей и трое взрослых, после чего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.