Роспотребнадзор опроверг фейки о заболеваниях в Иркутске

Информация о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института в Иркутске не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что медицинское наблюдение за всеми контактными завершено, связанных с инфекционной патологией нарушений здоровья не выявлено.