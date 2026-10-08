Роспотребнадзор опроверг фейки о заболеваниях в Иркутске
Информация о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института в Иркутске не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что медицинское наблюдение за всеми контактными завершено, связанных с инфекционной патологией нарушений здоровья не выявлено.
Почти 5000 проведенных лабораторных исследований также не выявили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске, Шелехове и Иркутской области в целом Роспотребнадзор оценивает как спокойную. Весь комплекс профилактических мероприятий после случая внебольничной пневмонии завершен.
В ведомстве также сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждает наличие информации о случаях заболевания. 7 октября гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что российская сторона уведомила организацию об отсутствии зарегистрированных в последнее время случаев чумы в Иркутской области.
Роспотребнадзор 7 октября сообщил, что медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактных лиц. Нарушений здоровья, связанных с инфекционными заболеваниями, у них не выявили, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов.
Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Среди контактных лиц позднее обнаружили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.