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Роспотребнадзор опроверг фейки о заболеваниях в Иркутске

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Информация о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института в Иркутске не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что медицинское наблюдение за всеми контактными завершено, связанных с инфекционной патологией нарушений здоровья не выявлено.

Почти 5000 проведенных лабораторных исследований также не выявили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске, Шелехове и Иркутской области в целом Роспотребнадзор оценивает как спокойную. Весь комплекс профилактических мероприятий после случая внебольничной пневмонии завершен.

В ведомстве также сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждает наличие информации о случаях заболевания. 7 октября гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что российская сторона уведомила организацию об отсутствии зарегистрированных в последнее время случаев чумы в Иркутской области.

Роспотребнадзор 7 октября сообщил, что медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактных лиц. Нарушений здоровья, связанных с инфекционными заболеваниями, у них не выявили, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов.

Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Среди контактных лиц позднее обнаружили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.

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