В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии

Роспотребнадзор 7 октября сообщил, что медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактных лиц. Нарушений здоровья, связанных с инфекционными заболеваниями, у них не выявили, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что РФ уведомила организацию об отсутствии зарегистрированных в последнее время случаев чумы в Иркутской области.