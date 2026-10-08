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В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии

Ксения Наумчик

Карантин в Иркутской области, введенный в связи со случаем внебольничной пневмонии у сотрудницы Иркутского противочумного института, снят. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, экспертная комиссия и специалисты Роспотребнадзора завершили комплекс профилактических мероприятий. Медицинское наблюдение за всеми контактными также окончено, нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено.

Кобзев отметил, что заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при обращении с патогенными микроорганизмами в институте не обнаружено, соблюдение необходимых мер контроля подтверждено.

Кроме того, результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. По словам губернатора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове остается спокойной. Он также сообщил, что ВОЗ накануне подтвердила отсутствие рисков для здоровья населения.

Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Среди контактных лиц позднее обнаружили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.

Роспотребнадзор 7 октября сообщил, что медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактных лиц. Нарушений здоровья, связанных с инфекционными заболеваниями, у них не выявили, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что РФ уведомила организацию об отсутствии зарегистрированных в последнее время случаев чумы в Иркутской области.

8 октября Роспотребнадзор опроверг информацию о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института.

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