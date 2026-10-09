Подавшему иск из-за концерта Уэста россиянину вернули 132 000 рублей за билеты
Жителю Воронежа, который подал первый в России иск к организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, вернули потраченные на билеты 132 000 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представитель истца.
«5 октября 2026 г. моему доверителю поступил платеж, то есть возврат денежных средств в размере 132 000 руб. – это номинальная стоимость за четыре билета», – сообщил он.
При этом, по словам представителя истца, дополнительные 12 200 руб., уплаченные при покупке билетов, пока не возвращены. Иск к организатору концерта был подан в рамках защиты прав потребителей.
4 октября стало известно, что судебные приставы наложили арест на денежные средства агентства Say Agency. Сумма взыскания составляет 115 500 руб. Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Самары.
К агентству подали шесть исков суммарно на 1,4 млн руб. Самый большой иск подал москвич. Он покупал четыре билета на концерт рэпера за 640 000 руб., а также заплатил комиссию за них в размере 64 000 руб. Истец требует взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 000 руб. компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.
8 октября «Коммерсантъ» писал, что Уэст заработал около $20 млн за два несостоявшихся концерта в Санкт-Петербурге.