Подавшему иск из-за концерта Уэста россиянину вернули 132 000 рублей за билеты

К агентству подали шесть исков суммарно на 1,4 млн руб. Самый большой иск подал москвич. Он покупал четыре билета на концерт рэпера за 640 000 руб., а также заплатил комиссию за них в размере 64 000 руб. Истец требует взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 000 руб. компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.