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Девять туристов из России оказались заблокированы из-за наводнения в Непале

Сергей Пахомов
Samrat Khadka / Unsplash
Samrat Khadka / Unsplash

Группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу в Непале, оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения. Об этом посольство РФ в стране сообщило в своем Telegram-канале.

«Наводнение разрушило дороги и тропы. Прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан сейчас нет», – говорится в публикации.

По данным дипмиссии, основной вариант эвакуации – нанять вертолет за свой счет, однако у группы нет необходимых средств. Страховки туристов не покрывают расходы на подобный вид эвакуации в случае наводнения. Посольство России обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность спасения россиян.

27 августа в Непале после наводнения спасли 31 иностранного гражданина, среди которых оказались двое россиян. В списке спасенных были также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии.

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