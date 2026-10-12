Суд признал экстремистским объединением польского производителя автономеров

Следствие установило, что Войцеховский, Шустак и Швечихин выделили 100 000 злотых на закупку оборудования для армии Украины. Также ответчики направляли на Украину 20 000 злотых каждый месяц. Компания также обеспечивала украинские транспортные средства оборудованием и продовольствием. Источник «Интерфакса» добавил, что Utal содействовала властям Киева. Швечихин также помогал польским бизнесменам сохранить активы в России и скрытно выводить денежные средства.