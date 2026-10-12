Суд признал экстремистским объединением польского производителя автономеров
Суд Москвы признал экстремистским объединением топ-менеджеров польской компании Utal Яцека Войцеховского и Яцека Шустака, а также бизнесмена Алексея Швечихина. Utal занималась производством автомобильных номеров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Иск направила Генеральная прокуратура РФ.
«В минувшую пятницу суд удовлетворил исковые требования замгенпрокурора РФ и запретил деятельность Utal, граждан Войцеховского, Шустака и Швечихина», – сказал источник агентства.
Следствие установило, что Войцеховский, Шустак и Швечихин выделили 100 000 злотых на закупку оборудования для армии Украины. Также ответчики направляли на Украину 20 000 злотых каждый месяц. Компания также обеспечивала украинские транспортные средства оборудованием и продовольствием. Источник «Интерфакса» добавил, что Utal содействовала властям Киева. Швечихин также помогал польским бизнесменам сохранить активы в России и скрытно выводить денежные средства.
Суд передал государству компании ООО «Пресс-Т», ООО «Производственная-техническая компания «Русиани», ООО «Континент» и ООО «Металлика», которые были зарегистрированы на Швечихина. В доход государства также перешли доли Utal и Швечихина в уставном капитале ООО «Типография № 2». Согласно иску Генпрокуратуры, капитализация этих компаний составляет более 601 млн руб., годовая выручка – 614 млн руб., а чистая прибыль – 108 млн руб.
В марте Тверской районный суд Москвы признал деятельность корпорации «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners) и бизнесмена Александра Галицкого экстремистской. По решению суда в доход государства обращено его имущество на сумму около 8 млрд руб.