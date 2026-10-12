Фальков предложил проводить вузовские олимпиады так же строго, как и ЕГЭ
Минобрнауки России предлагает проводить олимпиады в вузах так же строго, как и ЕГЭ. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Один из принципов, который мы предложили, – и все коллеги поддерживают, это вузовские олимпиады, сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же требованиям жестким, как организуется ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фальков добавил, что министерство предлагает зачислять в вузы без вступительных экзаменов только победителей олимпиад, в то время как ранее зачисляться без экзаменов могли и призеры. По его словам, новые правила не затронут призеров олимпиад прошлых лет.
1 октября советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что Минобрнауки сократило список школьных олимпиад, победа в которых дает льготы при поступлении в вузы, с 83 до 60. По ее словам, данная мера позволит устранить перекос между высокобалльниками ЕГЭ и олимпиадниками при поступлении в вузы и сохранит возможность у каждого из них продолжить образование.
В тот же день ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Михаил Гордин заявил, что вуз планирует дать право на поступление без вступительных испытаний на определенные специальности только победителям олимпиад более высокого уровня. Он отметил, что на 10 образовательных программ в приемную кампанию 2026/27 г. нельзя было поступить по общему конкурсу.