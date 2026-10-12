Фальков предложил проводить вузовские олимпиады так же строго, как и ЕГЭ

В тот же день ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Михаил Гордин заявил, что вуз планирует дать право на поступление без вступительных испытаний на определенные специальности только победителям олимпиад более высокого уровня. Он отметил, что на 10 образовательных программ в приемную кампанию 2026/27 г. нельзя было поступить по общему конкурсу.