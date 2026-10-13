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Минтранс до конца года подготовит поправки к ПДД о парковке для многодетных

Анна Виноградова
Ведомости
Ведомости

Минтранс России планирует до конца 2026 г. подготовить проект постановления правительства об изменениях в правила дорожного движения (ПДД), предусматривающих новый знак парковки для многодетных семей, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что работа над документом направлена на создание более удобной транспортной инфраструктуры для семей с детьми. При этом речь идет о подготовке проекта поправок, а не о вступлении новых правил в силу.

16 сентября Минтранс представил дизайн будущего дорожного знака, выбранный по итогам голосования. В опросе приняли участие около 4000 человек. Победивший вариант получил 46% голосов: на знаке изображены буква P и семья из пяти человек. После внесения поправок в ПДД потребуется изменить соответствующий ГОСТ.

3 июля Минтранс утвердил изменения в рекомендации по организации парковок. Они предусматривают возможность бесплатной парковки двух автомобилей для семей с четырьмя и более детьми. Ранее такая льгота распространялась на одно транспортное средство.

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