Минтранс до конца года подготовит поправки к ПДД о парковке для многодетных
Минтранс России планирует до конца 2026 г. подготовить проект постановления правительства об изменениях в правила дорожного движения (ПДД), предусматривающих новый знак парковки для многодетных семей, передает ТАСС.
В министерстве уточнили, что работа над документом направлена на создание более удобной транспортной инфраструктуры для семей с детьми. При этом речь идет о подготовке проекта поправок, а не о вступлении новых правил в силу.
16 сентября Минтранс представил дизайн будущего дорожного знака, выбранный по итогам голосования. В опросе приняли участие около 4000 человек. Победивший вариант получил 46% голосов: на знаке изображены буква P и семья из пяти человек. После внесения поправок в ПДД потребуется изменить соответствующий ГОСТ.
3 июля Минтранс утвердил изменения в рекомендации по организации парковок. Они предусматривают возможность бесплатной парковки двух автомобилей для семей с четырьмя и более детьми. Ранее такая льгота распространялась на одно транспортное средство.