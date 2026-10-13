Say Agency начало возврат денег за билеты на концерт Канье Уэста

12 октября стало известно, что покупатели билетов на отмененное мероприятие столкнулись с проблемами при попытке вернуть деньги. Одна из покупательниц рассказала, что в службе поддержки ей пообещали запустить возврат в течение дня, но точное время не назвали. Некоторые граждане отмечали, что их заявки на возврат зарегистрированы.