Say Agency начало возврат денег за билеты на концерт Канье Уэста
Агентство Say Agency начало возвращать деньги за билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом «РИА Новости» сообщила гендиректор компании Анна Субчева.
«Возвраты денег за билеты уже идут», – заявила она.
12 октября стало известно, что покупатели билетов на отмененное мероприятие столкнулись с проблемами при попытке вернуть деньги. Одна из покупательниц рассказала, что в службе поддержки ей пообещали запустить возврат в течение дня, но точное время не назвали. Некоторые граждане отмечали, что их заявки на возврат зарегистрированы.
9 октября жителю Воронежа, который подал первый в России иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 000 руб. По словам представителя истца, дополнительные 12 200 руб., уплаченные при покупке билетов, пока не возвращены. Иск к организатору концерта был подан в рамках защиты прав потребителей.
4 октября стало известно, что судебные приставы наложили арест на денежные средства агентства Say Agency. Сумма взыскания составляет 115 500 руб. Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Самары.