Запуск нового завода изменит сегмент радиоэлектроники в России

В самой Yadro отмечают, что запуск нового завода несет за собой одну главную цель – вывести производственные возможности страны на рынке вычислительной техники на новый уровень. Важной особенностью работы завода станет тот факт, что его производственные мощности смогут использовать и другие российские производители. Согласно оценкам директора по технологиям Yadro Артема Икоева, до трети мощностей завода могут быть доступны внешним пользователям, а в целом Yadro Fab Dubna сможет выпускать около миллиона единиц продуктов в год.