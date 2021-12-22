Запуск нового завода изменит сегмент радиоэлектроники в России
В Дубне началось строительство самого крупного завода радиоэлектроники в России. Площадь будущего Yadro Fab Dubna составит 40 тыс. квадратных метров, а сам его запуск позволит российской экономике усилить свои позиции в этой сфере, выпуская по миллиону единиц техники ежегодно.
Платы преодолели плато
Yadro Fab Dubna – это завод полного цикла, главным станет цех производства печатных плат. Это один из самых сложных процессов в электронике. Новое производство также обеспечит новые рабочие места. По оценкам губернатора Московской области Андрея Воробьева, инновационный проект даст области порядка 600 дополнительных высококвалифицированных рабочих мест.
Сейчас производство Yadro располагается в Малаховке, новый завод в Дубне будет в 10 раз больше. Согласно планам его строительство завершится в четвертом квартале 2022 года. Запуск самого производства стартует во втором квартале 2023 года, а к концу года завод сможет выйти на максимальную производительность.
Центры разработки Yadro представлены в четырех городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. С 2019 года «ИКС Холдинг» стал совладельцем группы компаний YADRO с текущей долей 63,66 %.
Сам завод глава Минцфиры Максут Шадаев называет уникальным проектом по масштабу и сложности производственных систем. «Проект очень амбициозный не только по сложности, но и по срокам», – уточнил он на церемонии открытия строительства завода, где также присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и два представителя Yadro – управляющий директор Алексей Шелобков и директор по технологиям Артем Икоев.
Группа компаний Yadro представлена на отечественном рынке уже 7 лет, являясь одним из лидеров по созданию вычислительной техники. Она собрала в себе несколько инновационных технологических компаний, занимающихся разработкой и производством вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также персональных и «умных» устройств и микропроцессорных ядер наряду с fabless-производством микропроцессоров.
Благодаря этому Yadro на сегодняшний день потеснила многих зарубежных игроков рынка радиоэлектроники в России, прервав их многолетнее доминирование. Завод Yadro Fab Dubna в дальнейшем усилит позиции компании и ее партнеров как в России, так и на международной арене.
Делиться мощностями
Производственные мощности Yadro Fab Dubna планируется увеличивать в несколько стадий. Это позволит сократить и оптимизировать объем первоначальных инвестиций, одновременно удвоив объем выпускаемой продукции практически без дополнительных вливаний.
В самой Yadro отмечают, что запуск нового завода несет за собой одну главную цель – вывести производственные возможности страны на рынке вычислительной техники на новый уровень. Важной особенностью работы завода станет тот факт, что его производственные мощности смогут использовать и другие российские производители. Согласно оценкам директора по технологиям Yadro Артема Икоева, до трети мощностей завода могут быть доступны внешним пользователям, а в целом Yadro Fab Dubna сможет выпускать около миллиона единиц продуктов в год.
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, подобная инициатива позволит снизить зависимость отечественных производителей вычислительной техники от иностранных производственных партнеров, что соответствует целям актуальной стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Согласно ей доля произведенной российскими компаниями продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники должна к началу нового десятилетия дойти до отметки в 59,1 %. «Именно доминирование отечественных производителей является фундаментом технологической независимости страны», – говорит Шпак.
Сейчас, по данным различных исследований российского рынка вычислительной техники, свыше двух третей, то есть более 80 % рынка принадлежит иностранным производителям. Такая ситуация обусловлена рядом проблем: в России отсутствуют необходимые мощности для массового серийного производства печатных плат, чтобы закрыть имеющиеся базовые потребности всей отрасли.
Полный цикл
Yadro Fab Dubna располагается на территории особой экономической зоны «Дубна» в 110 км от Москвы. На текущий момент полностью построен весь фундамент завода. В будущей постройке главным цехом станет цех производства печатных плат. При этом на всей территории завода будут запущены линии не только самого производства печатных плат, но также линии их поверхностного монтажа, цеха металлообработки и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции.
Монтаж компонентов, производство корпусов, сборка и тестирование продукции – завод будет заниматься всем.
Управляющий директор компании – владельца завода Yadro Алексей Шелобков указывает, что платы были выбраны не случайно. «Производство сложных многослойных печатных плат ‒ ключевая технология, которой пока у нас нет, ‒ отмечает он. – Умение серийно производить такие компоненты ‒ одно из ключевых и для сроков поставки, и для формирования себестоимости продукции».
По словам Шелобкова, будущие возможности нового завода позволят обеспечить крупносерийное производство полного цикла как существующей, так и только разрабатываемой продукции компании Yadro: серверов, систем хранения данных, сетевого и телекоммуникационного оборудования, продуктов класса клиентских систем.
На первом этапе объем инвестиций Yadro Fab Dubna составит порядка 6 млрд рублей. Эти вложения осуществит сама компания, государство возьмет на себя обеспечение компании всеми необходимыми условиями для строительства завода.
Почему радиоэлектроника
Направлению радиоэлектроники в последние годы уделяется повышенное внимание в России. Были даже сформулированы государственные инициативы, направленные на стимулирование развития радиоэлектронной отрасли. Так, до 2030 года действует Стратегия развития электронной промышленности. Она содержит мероприятия по разработке и освоению ряда технологий в сфере радиоэлектроники, а также ряд мер по обеспечению преимущественного использования микроэлектроники и программного обеспечения российского производства при установлении требований (стандартов) к цифровым технологиям.
В то же время консорциум АНО «Вычислительная техника» недавно установил ключевые показатели развития российского рынка вычислительной техники. Согласно им, доля рынка российских компаний в отрасли за период с 2024 по 2030 год должна вырасти с 40 % до 60 %, а доля использования отечественной электронной компонентной базы в составе российской вычислительной техники ‒ с 50 % до 70 %.
«Мы должны производить качественную продукцию, которая была бы в тех ценовых параметрах, в которых находятся зарубежные аналоги. Единственное, что мы для этого можем сделать, — это широкий набор инструментов поддержки, стимулирование спроса, то есть создание тех условий, при которых крупные якорные российские заказчики могли бы стимулировать спросом развитие такой инфраструктуры и такого производства», – считает глава Минцифры Максут Шадаев.