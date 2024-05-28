Аренда авто в Дубае с компанией Alligator Car Rental

Аренда авто в Дубае с компанией Alligator Car RentalКто может арендовать автомобиль в Дубае?
Все гости ОАЭ имеющие действующие водительские права своей страны, могут арендовать автомобиль в Дубае. Для аренды авто эконом класса, вам должно быть минимум 21 год. Для аренды дорогих спорткаров необходимо достичь возраста 25 лет.
Как гражданам Казахстана получить международные права
МВУ – Международное водительское удостоверение, по факту, это перевод вашего национального водительского удостоверения на множество мировых языков. МВД проводит работу по запуску государственной услуги по выдаче МВУ. Окончание работ запланировано на текущий год. Пока что вы можете заказать МВУ через сторонние фирмы. Срок изготовления – несколько часов.
Иностранцы, имеющие водительские права стран Персидского залива, а также граждане таких государств, как Великобритания, Южная Африка, Франция, Бельгия, Германия и др., могут использовать лицензию, выданную в их родной стране для аренды автомобиля и вождения в Дубае. При этом условия в разных компаниях по аренде различаются, и для лизинга автомобиля туристам часто требуются международные водительские права.
Сегодня рассмотрим сервис аренды Alligator:
Приведите документы в порядок
Чтобы арендовать автомобиль как на короткий, так и на длительный срок, вам необходимо предоставить несколько документов. Документация, которая может понадобиться гостям ОАЭ для аренды авто, включает в себя:
копию паспорта;
резидентскую визу;
действующие водительские права ОАЭ или международные водительские права;
копию удостоверения личности, действующего в Эмиратах;
Документы, которые могут понадобиться туристу:
международные водительские права;
оригинал паспорта;
оригинальные водительские права своей страны.
если у вас нет международных прав, вы можете закзаать их изготовление у партнеров компании
Особенности автопроката
В большинстве случаев вы не можете выезжать на арендованном автомобиле за пределы ОАЭ. Если вы имеете на это право, вам, возможно, придется подать заявку на выезд из страны в RTA – учреждение, регулирующее дорожно-транспортную сферу в Эмиратах.
Компании, занимающиеся лизингом автомобилей, должны быть проинформированы, если арендованным автомобилем будет пользоваться другой водитель. Вам также будет необходимо предоставить водительские права этого человека и документы, удостоверяющие его личность и гражданство.
Плюсы аренды авто
В мире, полном возможностей и приключений, аренда автомобиля в ОАЭ становится ключом к свободе передвижения, незабываемым путешествиям и новым открытиям. В данной статье мы рассмотрим неоспоримые преимущества аренды автомобиля, поделимся ценными советами и приведем убедительные аргументы, почему именно аренда авто может сделать ваше путешествие незабываемым.
Свобода передвижения по Дубаю
На часах восходит солнце, и перед вами встает великолепный день. Аренда автомобиля c Alligator Car Rental дарит вам свободу выбора: вы сами контролируете свое расписание, маршрут и остановки. Без ограничений общественного транспорта или зависимости от экскурсионных групп, вы можете исследовать места, недоступные туристическим автобусам, и останавливаться в уединенных местах, о которых мечтали.
Уникальный опыт
Путешествие на арендованном автомобиле – это уникальный опыт, позволяющий вам окунуться в атмосферу местной жизни. Вы сможете посетить аутентичные деревни, кафе, рынки и пляжи, куда туристические туры обычно не заходят. Это знакомство с культурой и образ жизни местного населения, которое придает вашему путешествию особое очарование.
Гибкость и комфорт
С арендованным автомобилем вы получаете настоящий комфорт и гибкость. Большие семьи или группы друзей найдут в аренде авто отличную альтернативу множеству такси или общественного транспорта. Вам не нужно подстраиваться под чужой график. Вы сами решаете, когда стартовать и где делать остановки. Аренда автомобиля предоставляет возможность выбора автомобиля в зависимости от ваших потребностей, а также предоставляет широкий выбор дополнительного оборудования, такого как детские кресла или навигационные системы.
Широкий выбор
В зависимости от ваших планов и предпочтений, вы можете выбрать автомобиль, который наилучшим образом подходит для ваших путешествий. Будь то комфортабельный автомобиль для длительных поездок, внедорожник для исследования горной местности или роскошное купе для стильного путешествия, аренда автомобиля предоставляет вам широкий выбор моделей, среди которых вы обязательно найдете то, что идеально подходит для вашего путешествия.
В заключение, аренда автомобиля – это не только удобный способ передвижения во время путешествия, но и возможность открыть для себя мир новых возможностей. Свобода выбора, уникальный опыт, гибкость и комфорт, а также широкий выбор моделей – вот преимущества, которые делают аренду автомобиля отличным выбором для тех, кто ценит свое время и стремится получить максимум от каждой поездки.
Может ли женщина арендовать авто в Дубае?
Вопреки распространенным стереотипам, никаких специальных ограничений для женщин при покупке, аренде или вождении автомобиля в ОАЭ нет. Хотя религия это не приветствует, законы страны гарантируют соответствующие права как для жительниц Дубая, так и для иностранок.