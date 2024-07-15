«Не могу не радоваться, когда вижу, что на онкочекап пришел молодой человек: ему не все равно, что с его организмом, и это замечательно»О том. что сегодня происходит с онкологическими заболеваниями и как (хотя бы попытаться) избежать рака, поговорили с руководителем Онкоцентра «СМ-Клиника» врачом-онкологом, гематологом, радиотерапевтом высшей категории, профессором, д.м.н. Александром Павловичем Серяковым.
- Злокачественные новообразования (ЗНО) – к сожалению, все еще остаются второй по «популярности» причиной смерти людей в России: скажем, в 2021 году 933 тысячи россиян умерли от болезней сердца и сосудов и 283 тысячи – от ЗНО. Порядка 20% онкологических больных умирают в течение года после того, как им поставили диагноз. Еще десять лет назад этот показатель был почти в полтора раза выше: в первый год болезни умирали 29,1% пациентов. Полагаю, это связано с тем, что рак стали выявлять на более ранних стадиях, когда его можно вылечить или, по крайней мере, продлить человеку жизнь. Это позитивная новость.
Отвечая на вопросы, кто чаще болеет – мужчины или женщины, и чем, – приведу такую статистику (она довольно показательна): в том же 2021 году российские врачи поставили 580 тысяч онкологических диагнозов. Из них 265 тысяч мужчинам, 315 тысяч — женщинам. «Лидируют», как и в остальном мире, рак молочной железы, рак кожи (кроме меланомы), рак легкого, предстательной железы, ободочной кишки. К сожалению, число новых случаев продолжает расти. Это печальный факт.
- Тут нужно назвать два основных момента. Первый я уже назвал: многие опухоли действительно стали выявляться на более ранних стадиях, чем раньше – при активных профилактических осмотрах и диспансеризации. Так, за последние 10 лет доля ЗНО, выявленных на I-II стадиях, увеличилась с 51% до почти 60%. В принципе, эта тенденция может и далее сохраниться – при условии, что темпы профосмотров и диспансеризации будут расти, и они будут выполняться качественно. Но, понятно, что этот процесс требует постоянной заботы, вложения сил и средств.
Второй момент: понемногу, постепенно растет продолжительность жизни россиян (в других развитых странах, в целом, похожая ситуация). Как здесь не вспомнить уже крылатую фразу: «раньше мы не доживали до своего рака, а теперь доживаем».
Однако нельзя забывать и тот факт, что одновременно рак «молодеет». «Минами замедленного действия» здесь в первую очередь выступают неправильный образ жизни и повсеместное обилие канцерогенов, продуктов переработанного мяса, фастфуда, газированных напитков. В итоге за последние три десятилетия число случаев рака у людей моложе 50 лет в мире увеличилось почти на 80%. И в ближайшее десять лет, думаю, статистика только ухудшится. Поэтому я всегда подчеркиваю: ЗОЖ, конечно, это великолепно, физическая активность – отлично, но нельзя забывать про регулярные чекапы, причем, мысль: «Ну, мне всего 40 лет, я буду ходить в поликлиники, проверяться, лет в 60-70», нужно отбросить. Проверяться любому человеку надо регулярно, начиная с 18 лет (раз в 3 года), а после 40 лет – уже раз в год.
- Чекап – это комплексная программа обследований, направленная не только на раннее выявление болезней, но и на оценку предрасположенности к различным заболеваниям. В частности, онкочекап предполагает полную диагностику организма, необходимую для выявления злокачественных опухолей и рисков, что они могут появиться в будущем.
Онкологический чекап у нас в центре всегда начинается и заканчивается консультацией онколога. Сначала врачи узнают историю жизни пациента – просят рассказать о хронических заболеваниях, наследственных болезнях и просто текущем состоянии организма. На основе полученной информации врач предлагает программу онкочекапа – когда понятно, на чем имеет смысл делать акцент: допустим, в роду у мужчины были ЗНО предстательной железы – значит, акцент нужно сделать именно на этом органе.
Такой вид чекапа с каждым годом становится все популярнее. От себя добавлю: не могу не радоваться, когда вижу, что на онкологический чекап пришел молодой человек – значит, ему не все равно, что происходит с его организмом, и это замечательно.
- Для борьбы с ЗНО мы предлагаем широкий спектр противоопухолевого лечения – от хирургии до персонализированной терапии.
Помимо стандартного хирургического объема у нас есть возможность лечения такого осложнения рака, как канцероматоз брюшины (это, как правило, IV стадия опухолевого процесса органов брюшной полости и малого таза, когда по брюшине рассеиваются метастазы).
Современное лекарственное лечение опухолей включает химио-, гормоно-, иммунотерапию. Весь этот арсенал есть и у нас. Плюс мы прицельно подбираем пациентам таргетную терапию, которая дает эффект в 85% случаев: тестируем опухоль на чувствительность к разным лекарствам и в итоге определяем максимально эффективное.
В целом, по всему миру проводится большое количество исследований, связанных с поиском новых способов лечения – скажем, с иммунотерапией рака. Например, персонализированная клеточная иммунная терапия при неходжкинских лимфомах и лейкозах или вакцины против меланомы и глиобластомы. Есть и другие перспективные методики, которые в исследованиях показывают высокую эффективность. Однако констатировать, что рак сегодня практически побежден, преждевременно.
- Знаете, каких-то универсальных слов поддержки для всех и на все случаи жизни не существует, люди ведь разные. Важно тут общее понимание того, что происходит с человеком: значит, нужно доходчиво об этом ему рассказать и показать пути выхода из сложной ситуации. Мы сопереживаем пациенту, находимся с ним в постоянном контакте. И когда он понимает, что не остался один на один с болезнью, то старается выздороветь – в этом случае процесс лечения идет намного успешнее.
Онкологический центр «СМ-Клиника»
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