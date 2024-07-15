«Не могу не радоваться, когда вижу, что на онкочекап пришел молодой человек: ему не все равно, что с его организмом, и это замечательно»

Однако нельзя забывать и тот факт, что одновременно рак «молодеет». «Минами замедленного действия» здесь в первую очередь выступают неправильный образ жизни и повсеместное обилие канцерогенов, продуктов переработанного мяса, фастфуда, газированных напитков. В итоге за последние три десятилетия число случаев рака у людей моложе 50 лет в мире увеличилось почти на 80%. И в ближайшее десять лет, думаю, статистика только ухудшится. Поэтому я всегда подчеркиваю: ЗОЖ, конечно, это великолепно, физическая активность – отлично, но нельзя забывать про регулярные чекапы, причем, мысль: «Ну, мне всего 40 лет, я буду ходить в поликлиники, проверяться, лет в 60-70», нужно отбросить. Проверяться любому человеку надо регулярно, начиная с 18 лет (раз в 3 года), а после 40 лет – уже раз в год.