Переход на российский софт в школах и больницах: как это работает в современных реалиях

— Варианта выхода из этой ситуации два — либо переводить все на российское оборудование и ПО, либо интегрировать отечественные решения в уже действующие ИТ-системы. Второе требует нестандартного технического подхода, поэтому мы решили реализовать его сами. Это кропотливая работа. Приходится разбираться в каждом конкретном продукте — будь то российские разработки или поставки из Китая. Бывает, появляется новая компьютерная техника, подходящая под проект по техническим параметрам и стоимости, но мы не знаем ее особенностей. После их изучения, активного взаимодействия с вендорами, доработок и отладки мы получаем решение с нужным функционалом — именно то, которое устраивает заказчика.