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Переход на российский софт в школах и больницах: как это работает в современных реалиях

В марте 2022 года Владимир Путин поручил перевести критическую инфраструктуру государственных организаций и компаний на российское ПО. Числа были названы вполне конкретные — 1 января 2025 года. Отложить переход уже не получится, и он точно коснется каждого. О том, как проходит импортозамещение, мы поговорили с Дмитрием Власовым — генеральным директором компании «КОРТИС», которая является одним из лидеров в сфере комплексного оснащения госучреждений ИТ-оборудованием.

Знаковые проекты, растущие объемы

«КОРТИС» — поставщик оборудования в учреждения систем здравоохранения и образования, а также в госсектор России. Компания реализовала десятки проектов. Один из наиболее масштабных — участие в оснащении детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске Московской области, на открытие которого приезжал Президент РФ.

— Дмитрий, по вашей оценке, насколько велик объем импортозамещения в сфере ИТ-оборудования?

— Рынок ноутбуков и компьютерной техники за последние два года очень изменился. Очевидно, что раньше на нем доминировали импортные бренды. Сейчас российские вовсю конкурируют с иностранными, и это независимые оценки ритейлеров.

Наша компания фактически оказалась на острие процесса импортозамещения. До 2022 года мы ориентировались только на иностранных вендоров и делали огромные закупки практически по всей линейке оборудования — от тяжелых ИБП, блейд-систем, многопроцессорных серверов до персональных устройств.

Когда западные вендоры стали уходить, мы обратили более пристальное внимание на российских производителей. Сейчас у «КОРТИС» поставок печатной техники российского бренда «Катюша» больше, чем аналогичного оборудования китайских производителей. Сегодня она занимает значительную долю в продажах офисной техники для государственных и коммерческих организаций в России.

Поставки медоборудования: каждый кейс уникален

— А как обстоят дела со специальной медицинской техникой?

— Здесь все гораздо сложнее. Медицинские организации используют значительную долю импортного медицинского оборудования и ИТ-систем из недружественных стран. Некоторые вендоры совсем ушли с рынка, но даже если само оборудование купить можно, то сложностей с внедрением и гарантийной поддержкой не избежать. Поэтому каждый медицинский проект мы реализовываем, можно сказать, в ручном режиме.

— Тем не менее, медицинские организации оборудуются и переоснащаются, в том числе, силами «КОРТИС». Как находите решения?

— Варианта выхода из этой ситуации два — либо переводить все на российское оборудование и ПО, либо интегрировать отечественные решения в уже действующие ИТ-системы. Второе требует нестандартного технического подхода, поэтому мы решили реализовать его сами. Это кропотливая работа. Приходится разбираться в каждом конкретном продукте — будь то российские разработки или поставки из Китая. Бывает, появляется новая компьютерная техника, подходящая под проект по техническим параметрам и стоимости, но мы не знаем ее особенностей. После их изучения, активного взаимодействия с вендорами, доработок и отладки мы получаем решение с нужным функционалом — именно то, которое устраивает заказчика.

В 2022 году мы открыли сервисную компанию «КОРТИС Технологии», которая создает ПО с нуля и, при необходимости, дорабатывает имеющееся. Также эта компания занимается вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием медицинской техники. Все делается в строгом соответствии с законом: по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 10.10.2024 г., мы получили лицензию на техническое обслуживание всех видов медицинских изделий.

Потребность в российском продукте

— Можете назвать для примера какой-либо проект в медицинской сфере, который было очень сложно решить?

— Да, совсем свежий пример — недавно мы завершили проект по модернизации подсистемы хранения данных Регионального Информационного Ресурса здравоохранения Краснодарского края. У заказчика были проблемы с производительностью дисковой подсистемы: из-за высокой нагрузки старая СХД NetApp не справлялась с задачами. В результате сервисы начинали работать нестабильно, появлялись задержки в обработке запросов. В качестве новой выбрали отечественную СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-БА с российским ПО (18+). В итоге заказчик получил 3-5-кратный прирост производительности по сравнению со средними показателями старой СХД.

Проект был сложным. На инфраструктуре Регионального Информационного Ресурса работают все централизованные сервисы для медицинских организаций региона. Поэтому допустить простоя в сервисе было нельзя, и это потребовало очень тщательной отладки совместно с производителями оборудования и ПО.

— «КОРТИС» участвовал в оснащении детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Насколько это масштабный проект?

— Это самый крупный медицинский проект 2024 года в России. 22 августа клинический центр открыл Владимир Путин, после чего начался амбулаторный прием. С сентября заработал стационар.

Мы понимали всю ответственность участия в этом проекте. Почти три месяца перед открытием я каждый день работал непосредственно на объекте, несмотря на наличие других крупных проектов.

Учиться в школе, учиться делать свое

— Есть ли сложности при покупке ИТ-оборудования для учреждений образования?

— Сложностей нет, но предложение на рынке очень изменилось. Через систему госзакупок в школы сейчас должны закупаться только российские компьютеры, с программным обеспечением из реестра Минцифры. Сложнее с программным обеспечением. Российские вендоры очень много делают для популяризации своих решений в образовательных учреждениях — вводят специальные льготные программы для приобретения ПО, занимаются обучением педагогов, проводят различные мероприятия: дни технологий, выставки, конкурсы.

Наша компания при оснащении объектов образования использует только продукты отечественных вендоров и вендоров из дружественных стран. В текущем году мы оснастили самые крупные новые школы в Московской области, одну из них — инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест в г. Лобня — открыли Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыл оснащенную нами Гимназию №9 имени Н. Островского на 1100 мест в г. Сочи.

— Как вы думаете, какое будущее у импортозамещения в России? Оно и дальше будет набирать обороты?

— Я думаю, в какой-то момент мы перестанем говорить об импортозамещении и начнем обсуждать создание новых отечественных технологий и систем. Большинство оборудования на производстве и в госструктурах будет отечественным, более того, многие частные компании тоже будут использовать российские разработки.

Что касается конечных пользователей, то в ближайшие 10-15 лет полностью фокус внимания на нашу технику не сместится. У нас всех есть импортные телефоны, ноутбуки, мы к ним привыкли. Чтобы отказаться от этого сразу, нужно быть энтузиастом.

Задача импортозамещения не только в том, чтобы заменить одно на другое — это не самоцель. Важнее научиться делать более качественный отечественный продукт. Все в руках российских разработчиков, которые вполне могут создавать инновационное оборудование.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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