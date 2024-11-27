Переход на российский софт в школах и больницах: как это работает в современных реалиях
В марте 2022 года Владимир Путин поручил перевести критическую инфраструктуру государственных организаций и компаний на российское ПО. Числа были названы вполне конкретные — 1 января 2025 года. Отложить переход уже не получится, и он точно коснется каждого. О том, как проходит импортозамещение, мы поговорили с Дмитрием Власовым — генеральным директором компании «КОРТИС», которая является одним из лидеров в сфере комплексного оснащения госучреждений ИТ-оборудованием.
Знаковые проекты, растущие объемы
«КОРТИС» — поставщик оборудования в учреждения систем здравоохранения и образования, а также в госсектор России. Компания реализовала десятки проектов. Один из наиболее масштабных — участие в оснащении детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске Московской области, на открытие которого приезжал Президент РФ.
— Рынок ноутбуков и компьютерной техники за последние два года очень изменился. Очевидно, что раньше на нем доминировали импортные бренды. Сейчас российские вовсю конкурируют с иностранными, и это независимые оценки ритейлеров.
Наша компания фактически оказалась на острие процесса импортозамещения. До 2022 года мы ориентировались только на иностранных вендоров и делали огромные закупки практически по всей линейке оборудования — от тяжелых ИБП, блейд-систем, многопроцессорных серверов до персональных устройств.
Когда западные вендоры стали уходить, мы обратили более пристальное внимание на российских производителей. Сейчас у «КОРТИС» поставок печатной техники российского бренда «Катюша» больше, чем аналогичного оборудования китайских производителей. Сегодня она занимает значительную долю в продажах офисной техники для государственных и коммерческих организаций в России.
Поставки медоборудования: каждый кейс уникален
— Здесь все гораздо сложнее. Медицинские организации используют значительную долю импортного медицинского оборудования и ИТ-систем из недружественных стран. Некоторые вендоры совсем ушли с рынка, но даже если само оборудование купить можно, то сложностей с внедрением и гарантийной поддержкой не избежать. Поэтому каждый медицинский проект мы реализовываем, можно сказать, в ручном режиме.
— Варианта выхода из этой ситуации два — либо переводить все на российское оборудование и ПО, либо интегрировать отечественные решения в уже действующие ИТ-системы. Второе требует нестандартного технического подхода, поэтому мы решили реализовать его сами. Это кропотливая работа. Приходится разбираться в каждом конкретном продукте — будь то российские разработки или поставки из Китая. Бывает, появляется новая компьютерная техника, подходящая под проект по техническим параметрам и стоимости, но мы не знаем ее особенностей. После их изучения, активного взаимодействия с вендорами, доработок и отладки мы получаем решение с нужным функционалом — именно то, которое устраивает заказчика.
В 2022 году мы открыли сервисную компанию «КОРТИС Технологии», которая создает ПО с нуля и, при необходимости, дорабатывает имеющееся. Также эта компания занимается вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием медицинской техники. Все делается в строгом соответствии с законом: по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 10.10.2024 г., мы получили лицензию на техническое обслуживание всех видов медицинских изделий.
Потребность в российском продукте
— Можете назвать для примера какой-либо проект в медицинской сфере, который было очень сложно решить?
— Да, совсем свежий пример — недавно мы завершили проект по модернизации подсистемы хранения данных Регионального Информационного Ресурса здравоохранения Краснодарского края. У заказчика были проблемы с производительностью дисковой подсистемы: из-за высокой нагрузки старая СХД NetApp не справлялась с задачами. В результате сервисы начинали работать нестабильно, появлялись задержки в обработке запросов. В качестве новой выбрали отечественную СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-БА с российским ПО (18+). В итоге заказчик получил 3-5-кратный прирост производительности по сравнению со средними показателями старой СХД.
Проект был сложным. На инфраструктуре Регионального Информационного Ресурса работают все централизованные сервисы для медицинских организаций региона. Поэтому допустить простоя в сервисе было нельзя, и это потребовало очень тщательной отладки совместно с производителями оборудования и ПО.
— Это самый крупный медицинский проект 2024 года в России. 22 августа клинический центр открыл Владимир Путин, после чего начался амбулаторный прием. С сентября заработал стационар.
Мы понимали всю ответственность участия в этом проекте. Почти три месяца перед открытием я каждый день работал непосредственно на объекте, несмотря на наличие других крупных проектов.
Учиться в школе, учиться делать свое
— Сложностей нет, но предложение на рынке очень изменилось. Через систему госзакупок в школы сейчас должны закупаться только российские компьютеры, с программным обеспечением из реестра Минцифры. Сложнее с программным обеспечением. Российские вендоры очень много делают для популяризации своих решений в образовательных учреждениях — вводят специальные льготные программы для приобретения ПО, занимаются обучением педагогов, проводят различные мероприятия: дни технологий, выставки, конкурсы.
Наша компания при оснащении объектов образования использует только продукты отечественных вендоров и вендоров из дружественных стран. В текущем году мы оснастили самые крупные новые школы в Московской области, одну из них — инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест в г. Лобня — открыли Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыл оснащенную нами Гимназию №9 имени Н. Островского на 1100 мест в г. Сочи.
— Я думаю, в какой-то момент мы перестанем говорить об импортозамещении и начнем обсуждать создание новых отечественных технологий и систем. Большинство оборудования на производстве и в госструктурах будет отечественным, более того, многие частные компании тоже будут использовать российские разработки.
Что касается конечных пользователей, то в ближайшие 10-15 лет полностью фокус внимания на нашу технику не сместится. У нас всех есть импортные телефоны, ноутбуки, мы к ним привыкли. Чтобы отказаться от этого сразу, нужно быть энтузиастом.
Задача импортозамещения не только в том, чтобы заменить одно на другое — это не самоцель. Важнее научиться делать более качественный отечественный продукт. Все в руках российских разработчиков, которые вполне могут создавать инновационное оборудование.