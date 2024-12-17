О прямой линии Путина свыше 12 миллионов человек узнали с уличных телевизоров

«Анонс программы “Итоги года с Владимиром Путиным” за полторы недели жители российских городов увидят свыше 270 миллионов раз! Для реализации таких масштабных проектов мы постоянно расширяем список локаций и включаем в единую цифровую сеть нашего уличного медиа новые города. Буквально накануне запустили медиафасад площадью 300 квадратных метров в центре Омска и угловой медиафасад в Хабаровске. А москвичи могут видеть информацию прямо с Кутузовского проспекта, гости и жители столицы получили дополнительный источник информации на площади Киевского вокзала – только эти четыре новых локации дают свыше 170 миллиона просмотров в месяц, охват же всей сети медиахолдинга достиг 7,7 миллиарда визуальных контактов», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.