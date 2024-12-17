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О прямой линии Путина свыше 12 миллионов человек узнали с уличных телевизоров

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в совмещенном формате 19 декабря. Сбор вопросов от россиян продолжается, на горячую линию поступило уже свыше миллиона вопросов, все они будут обработаны с помощью искусственного интеллекта.

Москва, ул. Киевская, д.2

О возможности задать свой вопрос жители Москвы и регионов узнают в том числе с больших цифровых экранов. Масштабную анонсирующую кампанию проводит медиахолдинг МАЕР. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Воронеже, Анапе, Сочи, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Оренбурге, Самаре, Волгограде, Челябинске, Уфе, Омске, Хабаровске и других городах номера телефонов, сайтов показывают на медиафасадах.

г. Омск, 10 лет Октября, 31 / Маршала Жукова, 25

«Анонс программы “Итоги года с Владимиром Путиным” за полторы недели жители российских городов увидят свыше 270 миллионов раз! Для реализации таких масштабных проектов мы постоянно расширяем список локаций и включаем в единую цифровую сеть нашего уличного медиа новые города. Буквально накануне запустили медиафасад площадью 300 квадратных метров в центре Омска и угловой медиафасад в Хабаровске. А москвичи могут видеть информацию прямо с Кутузовского проспекта, гости и жители столицы получили дополнительный источник информации на площади Киевского вокзала – только эти четыре новых локации дают свыше 170 миллиона просмотров в месяц, охват же всей сети медиахолдинга достиг 7,7 миллиарда визуальных контактов», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса д.116

Начало программы «Итоги года с Владимиром Путиным» запланировано на 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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