Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI

1MI – многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России сетей общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях. 1MI включает издания «Новые известия» (18+), «Нефть и капитал» (18+), а также более 20 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в социальных медиа. Холдинг входит в топ-5 изданий по цитируемости в каждом регионе присутствия. Всего их 28: от Южно-Сахалинска до Владикавказа. Ежемесячная аудитория ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 19 млн уникальных посетителей.