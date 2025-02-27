Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Медиахолдинг МАЕР приобрел 100% долей в ООО «ПремьерМедиаИнвест», которое владеет сетью федеральных и региональных общественно-политических СМИ по всей России, объединенных под брендом «Холдинг 1MI». Оперативным управлением холдинга 1MI займутся представители МАЕР.
«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и СМИ — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникальной площадки», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В МАЕР сообщили, что уже состоялись первые совещания руководства медиахолдинга с главными редакторами СМИ, входящих в периметр 1MI. При этом Константин Майор во время встречи с творческим коллективом подчеркнул, что медиахолдинг не будет влиять на редакционную политику входящих в 1MI изданий. «Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме», – добавил он.
По его словам, в ближайшее время МАЕР представит новые продукты для медиарынка, которые позволят охватывать аудиторию в 50 миллионов человек ежемесячно. «Создание полноценной экосистемы медиа дает нам возможность выстраивать максимально эффективную коммуникацию с любой аудиторией: и на улицах городов, и в онлайн-СМИ, и в диджитал-каналах. Эта синергия дает принципиально новые возможности и для развития наших клиентов», – подчеркнул Константин Майор.
1MI – многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России сетей общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях. 1MI включает издания «Новые известия» (18+), «Нефть и капитал» (18+), а также более 20 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в социальных медиа. Холдинг входит в топ-5 изданий по цитируемости в каждом регионе присутствия. Всего их 28: от Южно-Сахалинска до Владикавказа. Ежемесячная аудитория ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 19 млн уникальных посетителей.
Напомним, медиахолдинг МАЕР владеет крупнейшей высокотехнологичной цифровой сетью рекламных поверхностей, которая на сегодняшний день обеспечивает свыше 8,2 млрд визуальных контактов в месяц. Ежемесячная аудитория в России превышает 31 миллион человек. В ближайшее время медиахолдинг намерен запустить Единую платформу цифровых коммуникаций (18+), в основу которой легли 24 патента и 37 технологических решений.