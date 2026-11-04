Связанные одной историей: медиахолдинг МАЕР поздравил россиян с Днём народного единства

Связанные одной историей: медиахолдинг МАЕР поздравил россиян с Днём народного единстваРоссиян поздравили с Днём народного единства на улицах городов
Масштабную праздничную акцию в День народного единства запустил медиахолдинг МАЕР. Креативная кампания показывает, как разные традиции и уклады жизни сплетаются в общую историю одной страны. Поздравления транслируются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах. Всего за один день их увидят свыше 3 млн человек.
«В этом году празднование 4 ноября приобретает особое звучание, ведь 2026-й объявлен Президентом России Годом единства народов России. Нас объединяют любовь к Родине, память о предках и общее будущее. Разноцветные ленты, сплетающиеся в единое полотно, символизируют народы России, которые сохраняют свои традиции и язык и вместе составляют одно целое. Давайте беречь то, что нас связывает, – сегодня и всегда», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Концепцию акции создало креативное агентство «БАЗА 10». В основе идеи – единство в многообразии. Яркие ленты с национальными орнаментами летят над горами и реками и собирают вместе людей в традиционных костюмах – представителей народов Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Севера. В финале ленты складываются в лоскутное платье с узнаваемыми узорами – символ единой страны.
К поздравительной кампании присоединилось Российское военно-историческое общество с проектом «Сохраним историю вместе», направленным на воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти. Медиахолдинг также транслировал праздничное обращение Росгвардии.
В Год единства народов России МАЕР реализовал целую серию проектов. В июне, накануне ПМЭФ, в Санкт-Петербурге, в Михайловском сквере у Русского музея, дали старт высадке аллеи из 89 деревьев, по одному на каждый регион страны. Медиахолдинг транслировал церемонию в прямом эфире на своих цифровых экранах.
В День Государственного флага совместно с Народным фронтом и арт-кластером «Таврида» была реализована всероссийская акция: жители 22 регионов в национальных костюмах предстали на экранах с российским флагом, а общая площадь задействованных цифровых поверхностей превысила 71 тыс. кв. м. В сентябре в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге холдинг представил проект «Говорит Екатеринбург» о русском культурном коде.