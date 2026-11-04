Связанные одной историей: медиахолдинг МАЕР поздравил россиян с Днём народного единства

«В этом году празднование 4 ноября приобретает особое звучание, ведь 2026-й объявлен Президентом России Годом единства народов России. Нас объединяют любовь к Родине, память о предках и общее будущее. Разноцветные ленты, сплетающиеся в единое полотно, символизируют народы России, которые сохраняют свои традиции и язык и вместе составляют одно целое. Давайте беречь то, что нас связывает, – сегодня и всегда», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.