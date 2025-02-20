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20 февраля 13:07ГлавнаяАналитика

BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS — теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях

Теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях

Автоставка позволяет автоматически заключать ставки на интересующие события. Для этого требуется установить минимальный и максимальный диапазоны коэффициентов и, как только коэффициент достигает заданные значения, ставка будет заключена. 

Пользователи по достоинству оценили удобство автоставки и уже активно использовали ее во время прошедшего BetBoom Dacha Belgrade 2024.
В частности, один из пользователей установил минимальный коэффициент в размере 3.0 на победу BetBoom Team и утроил свой выигрыш, не отрываясь от просмотра матча любимой команды.
 Для включения автоставки необходимо:

  • Выбрать исход и нажать в купоне на автоставку
  • Установить диапазон MIN и MAX
  • Задать сумму ставки

Скачать приложение BetBoom можно по ссылке. Оно доступно как на Android, так и на IOS. 

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