Дэвис и Смолкин замыкают топ-10: итоги третьего дня ЧЕ-2025 по фигурному катанию

В этой дисциплине явными фаворитами перед стартом соревнований считались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Победители двух прошлых чемпионатов Европы замыкали ритм-танец и подтвердили свой уровень. Они получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты и заработали отрыв примерно в полтора балла.

Ближайшими преследователями лидеров оказались французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо, которые год назад остановились в шаге от пьедестала. Дуэт с участием уроженки Москвы заметно прогрессирует в нынешнем сезоне и с личным рекордом в ритм-танце опередил в том числе Лайлу Фир и Льюиса Гибсона — действующих вице-чемпионов Европы.

Британцы же пока замыкают топ-3 в плотной борьбе с финнами Юлией Турккилой и Маттиасом Верслуйсом. Бронзовые призеры прошлого чемпионата Европы литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с отставание в несколько баллов идут на пятой строчке.

Бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин формально сдали позиции. Год назад они шли седьмыми после ритм-танца и в итоге заняли восьмое место. В этот раз представители Грузии замыкают промежуточный топ-10, набрав 73,82 балла. Шансы на медали у дочери Этери Тутберидзе и её супруга невелики, но плотность в таблице позволяет им рассчитывать на дальнейшее улучшение позиций.

Из других бывших россиян в произвольный танец квалифицировалась Мария Игнатьева, которая представляет Венгрию с уроженцем Украины Даниилом Семко. Они заняли промежуточное 14-е место.

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр), Никита Лысак (с Марией Софией Пучеровой за Словакию) и Кристина Добросердова (с Алессандро Пеллегрини за Армению) не попали в топ-20, из-за чего не выступят в произвольном танце.

Топ-6 после ритм-танца: