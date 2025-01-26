Фигурное катание, чемпионат Европы 2025: даты и время, где смотреть прямые трансляции

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Чемпионат Европы по фигурному катанию сезона-2024/25 примет «Таллин Арена» в столице Эстонии. Соревновательная программа запланирована на срок с 29 января по 1 февраля. В воскресенье состоятся показательные выступления.
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Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:
Среда, 29 января
Четверг, 30 января
Пятница, 31 января
Суббота, 1 февраля
Воскресенье, 2 февраля
В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, если нет геоблока.
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