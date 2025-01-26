Фигурное катание, чемпионат Европы 2025: даты и время, где смотреть прямые трансляции

Чемпионат Европы по фигурному катанию сезона-2024/25 примет «Таллин Арена» в столице Эстонии. Соревновательная программа запланирована на срок с 29 января по 1 февраля. В воскресенье состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 29 января

14:00-17:00 — спортивные пары (короткая программа)

18:00-22:50 — женщины (короткая программа)

Четверг, 30 января

14:10-19:00 — мужчины (короткая программа)

20:00-22:50 — спортивные пары (произвольная программа)

Пятница, 31 января

13:30-17:50 — танцы на льду (ритм-танец)

19:00-22:55 — женщины (произвольная программа)

Суббота, 1 февраля

14:00-17:20 — танцы на льду (произвольный танец)

19:00-22:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

17:00-19:00 — показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, если нет геоблока.