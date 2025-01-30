Ученик Тутберидзе близок к медали: итоги второго дня чемпионата Европы 2025 года по фигурному катанию

Партнерский проект
В четверг продолжился чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года, который принимает эстонский Таллин. Одиночники представили короткие программы, а спортивным парам предстоит разыграть первый комплект наград. Подводим промежуточные итоги старта, рассказываем об успехах бывших россиян и представляем обновленные котировки букмекерских контор.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Букмекеры перед стартом турнира ожидаемо считали главным фаворитом среди одиночников Адама Сяо Хим Фа. Он выиграл два прошлых чемпионата Европы и подтверждает высокий уровень по ходу нынешнего сезона.
В короткой программе француз действительно оказался сильнейшим, но идеального проката не добился. Судьи отметили отрицательными надбавками четверной сальхов за помарку при приземлении и каскад из четверного и тройного тулупов за недокрут в четверть на втором прыжке. Также Сяо Хим Фа продемонстрировал чистый тройной аксель.
В итоге француз получил лучшие оценки за компоненты, а по технике уступил Нике Эгадзе. Ученик Этери Тутберидзе, представляющий Грузию, чисто выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также четверной тулуп и тройной аксель. Он стал единственным, кто набрал более 90 баллов, помимо Сяо Хим Фа.
Тройку промежуточных лидеров замкнул бывший россиянин Владимир Самойлов, выступающий за Польшу и тренирующийся у Ангелины Туренко. Уроженец Москвы чисто выполнил четверной сальхов и тройной аксель, а на каскаде из тройных лутца и тулупа судьи зафиксировали у него неверное ребро. Фигурист обновил личный рекорд в короткой программе, но его отрыв от ближайших преследователей мизерный, поэтому борьба за медали по-прежнему выглядит интригующей.
В частности, бронзовый призер прошлого турнира итальянец Маттео Риццо идет на четвертой строчке и проигрывает Самойлову 0,3 балла. А действующий вице-чемпион эстонец Александр Селевко уступил 0,2 балла своему брату и занял промежуточное седьмое место, не попав в сильнейшую разминку на произвольную программу.
Топ-6 в мужском одиночном катании после короткой программы:
Информация будет обновлена по итогам выступлений.
В пятницу комплект медалей разыграют женщины. Также танцевальные дуэты продемонстрируют ритм-танцы. Полное расписание чемпионата Европы и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.
Партнерский проект