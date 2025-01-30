Ученик Тутберидзе близок к медали: итоги второго дня чемпионата Европы 2025 года по фигурному катанию

Букмекеры перед стартом турнира ожидаемо считали главным фаворитом среди одиночников Адама Сяо Хим Фа. Он выиграл два прошлых чемпионата Европы и подтверждает высокий уровень по ходу нынешнего сезона.

В короткой программе француз действительно оказался сильнейшим, но идеального проката не добился. Судьи отметили отрицательными надбавками четверной сальхов за помарку при приземлении и каскад из четверного и тройного тулупов за недокрут в четверть на втором прыжке. Также Сяо Хим Фа продемонстрировал чистый тройной аксель.

В итоге француз получил лучшие оценки за компоненты, а по технике уступил Нике Эгадзе. Ученик Этери Тутберидзе, представляющий Грузию, чисто выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также четверной тулуп и тройной аксель. Он стал единственным, кто набрал более 90 баллов, помимо Сяо Хим Фа.

Ника Эгадзе. Источник: ISU

Тройку промежуточных лидеров замкнул бывший россиянин Владимир Самойлов, выступающий за Польшу и тренирующийся у Ангелины Туренко. Уроженец Москвы чисто выполнил четверной сальхов и тройной аксель, а на каскаде из тройных лутца и тулупа судьи зафиксировали у него неверное ребро. Фигурист обновил личный рекорд в короткой программе, но его отрыв от ближайших преследователей мизерный, поэтому борьба за медали по-прежнему выглядит интригующей.

В частности, бронзовый призер прошлого турнира итальянец Маттео Риццо идет на четвертой строчке и проигрывает Самойлову 0,3 балла. А действующий вице-чемпион эстонец Александр Селевко уступил 0,2 балла своему брату и занял промежуточное седьмое место, не попав в сильнейшую разминку на произвольную программу.

Топ-6 в мужском одиночном катании после короткой программы: