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29 января 13:59ГлавнаяАналитика

Бывшие россияне лидируют: как стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию

Борьбу начали спортивные пары и одиночницы
Александр Бокулёв
Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Источник: ISU
Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Источник: ISU

В среду начался чемпионат Европы по фигурному катанию, который принимает эстонский Таллин. В первый день выступают спортивные пары и одиночницы. Подводим промежуточные итоги старта и представляем обновленные котировки букмекерских контор.

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Парное катание

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В этой дисциплине букмекеры высоко оценивали шансы нескольких бывших россиян на медали. Предварительно главными фаворитами считались Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Дуэт, в котором партнер ранее выступал за Россию, в нынешнем сезоне второй раз подряд выиграл Финал Гран-при.

В короткой программе чемпионата Европы фигуристы подтвердили свой статус и чисто выполнили параллельный тройной сальхов, а также тройной риттбергер через выброс. Они получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты, но лишились балла за нарушение правил по таймингу. При этом итоговый результат спортсмены и их тренер Дмитрий Савин восприняли с некоторым недоумением.

Планку в 70 баллов другие дуэты не преодолели. Ближайшими преследователями Хазе и Володина стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, которых подвела ошибка на тройном риттбергере через выброс. Тройку промежуточных лидеров замкнули бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, которые теперь представляют Венгрию и также тренируются в группе Савина.

Еще одни фигуристы с российским прошлым котировались как явные претенденты на медали, но выступили в короткой программе неудачно. Действующие вице-чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава допустили недокрут и падение на тройном сальхове и еще несколько ошибок. В промежуточной таблице грузины, которые тренируются у Павла Слюсаренко, пока лишь девятые.

Стоит добавить, что действующие чемпионы Европы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе пропускают нынешний турнир из-за проблем со здоровьем. А другие итальянцы, бронзовые призеры прошлогоднего старта Ребекка Гиларди и Филлипо Амброзини заняли шестое место в короткой программе.

Топ-6 в парном катании после короткой программы:

  1. Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 71,59 балла
  2. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 68,52
  3. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 65,88
  4. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) — 64,83
  5. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) — 62,68
  6. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) — 60,95

Женщины

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Информация будет обновлена по итогам выступлений.

Расписание

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В четверг будет разыгран первый комплект медалей — в парном катании. Также одиночники продемонстрируют короткую программу. Полное расписание чемпионата Европы 2025 года и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров