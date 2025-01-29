Бывшие россияне лидируют: как стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию

В этой дисциплине букмекеры высоко оценивали шансы нескольких бывших россиян на медали. Предварительно главными фаворитами считались Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Дуэт, в котором партнер ранее выступал за Россию, в нынешнем сезоне второй раз подряд выиграл Финал Гран-при.

В короткой программе чемпионата Европы фигуристы подтвердили свой статус и чисто выполнили параллельный тройной сальхов, а также тройной риттбергер через выброс. Они получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты, но лишились балла за нарушение правил по таймингу. При этом итоговый результат спортсмены и их тренер Дмитрий Савин восприняли с некоторым недоумением.

Планку в 70 баллов другие дуэты не преодолели. Ближайшими преследователями Хазе и Володина стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, которых подвела ошибка на тройном риттбергере через выброс. Тройку промежуточных лидеров замкнули бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко, которые теперь представляют Венгрию и также тренируются в группе Савина.

Еще одни фигуристы с российским прошлым котировались как явные претенденты на медали, но выступили в короткой программе неудачно. Действующие вице-чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава допустили недокрут и падение на тройном сальхове и еще несколько ошибок. В промежуточной таблице грузины, которые тренируются у Павла Слюсаренко, пока лишь девятые.

Стоит добавить, что действующие чемпионы Европы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе пропускают нынешний турнир из-за проблем со здоровьем. А другие итальянцы, бронзовые призеры прошлогоднего старта Ребекка Гиларди и Филлипо Амброзини заняли шестое место в короткой программе.

Топ-6 в парном катании после короткой программы: