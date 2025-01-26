Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года: участники, расписание, коэффициенты

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С 29 января по 1 февраля в эстонском Таллине пройдет соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. В турнире из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU) третий год подряд не будут участвовать россияне и белорусы. Рассказываем, кого стоит считать главными фаворитами в каждой дисциплине, а также приводим актуальные котировки букмекеров.
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По возрастному критерию в чемпионате Европы могут участвовать фигуристы, которым до 1 июля 2024 года исполнилось 17 лет. По итогам прошлого турнира были распределены квоты. Национальные федерации могут выставить от одного до трех представителей в каждой дисциплине.
Всего в заявке на чемпионат Европы пока 32 одиночницы, 34 одиночника, 30 танцевальных дуэтов и 18 спортивных пар.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Сразу в двух дисциплинах в Таллине не выступят победители прошлого турнира. Из-за проблем со здоровьем защищать титул не смогут бельгийка Луна Хендрикс (женщины) и итальянцы Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе (спортивные пары).
Другие действующие чемпионы вошли в заявку. Это француз Адам Сяо Хим Фа (мужчины) и итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (танцы на льду).
В этой дисциплине разыграют первый комплект медалей. Как и в прошлом году, в число главных фаворитов входят Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию второй сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году.
На прошлом чемпионате Европы Володин и Хазе сенсационно остались вне пьедестала, а к новому подходят в статусе действующих победителей Финала Гран-при. Наиболее реальные шансы лишить немцев золота есть у итальянцев Сары Конти / Никколо Мачии и Ребекки Гиларди / Филиппо Амброзини, а также у двух дуэтов российского происхождения — грузин Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы и венгров Марии Павловой и Алексея Святченко.
Есть в заявке еще несколько фигуристов, за которыми отечественные болельщики могут следить с повышенным вниманием. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь вместе с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова шесть лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Наконец, Павел Ковалев родился в Санкт-Петербурге, но уже более десяти лет представляет Францию с Камиль Ковалев, которая стала его супругой.
Ниже представлены коэффициенты от компании PARI на итоги чемпионата Европы:
|ЧЕ-2025 по фигурному катанию. Спортивные пары. Кто победит
|Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин
1,55
|Анастасия Метелкина / Лука Берулава
3,00
|Сара Конти / Никколо Мачии
4,00
|Мария Павлова / Алексей Святченко
15,00
|Анника Хокке / Роберт Кункель
20,00
Среди одиночниц в отсутствие Луны Хендрикс кратно увеличились шансы бывшей россиянки Анастасии Губановой стать двукратной чемпионкой Европы. Победительнице позапрошлого турнира и серебряной медалистке прошлого тяжело дается нынешний сезон, но букмекеры именно её называют главной претенденткой на золото.
Основными конкурентками грузинки ожидаемо считаются швейцарка Кимми Репонд и бельгийка Нина Пиндзарроне — действующий бронзовый призер. Высоко аналитики котируют еще одну бывшую россиянку — Екатерину Куракову, уже несколько лет выступающую за Польшу.
У другой спортсменки с российским прошлом шансы на медали мизерные. Для сербки Антонины Дубининой будет достижением попасть в топ-24 после короткой программы и за счет этого квалифицироваться в произвольную.
Аналитики букмекерской компании PARI предлагают такие коэффициенты на итоги турнира одиночниц:
|ЧЕ-2025 по фигурному катанию. Женщины. Кто победит
|Анастасия Губанова
2,50
|Кимми Репонд
3,00
|Нина Пиндзарроне
4,00
|Екатерина Куракова
7,00
|Лара Наки Гутманн
10,00
В этой дисциплине внимание многих российских болельщиков тоже будет приковано к сборной Грузии. Диана Дэвис и Глеб Смолкин второй раз выступят за эту страну на чемпионате Европы. Дочь Этери Тутберидзе и ее муж-партнер представляли Россию на Олимпиаде-2022, но после введения санкций от ISU перешли в другую сборную. На прошлом чемпионате Европы они заняли восьмое место, а в нынешнем сезоне стали восьмыми и четвертыми на этапах Гран-при.
На предстоящем турнире Дэвис и Смолкин вряд ли доберутся до золота. Реально претендуют на первую строчку лишь два дуэта — действующие чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Но на пьедестал Дэвис и Смолкин вполне могут попасть. Причем букмекеры ожидают борьбу за бронзу между ними и французами Евгенией Лопаревой (уроженка Москвы) и Жоффре Бриссо.
Из бывших россиян в Таллине также выступят Кристина Добросердова (с Алессандро Пеллегрини за Армению), Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр), Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию) и Никита Лысак (с Марией Софией Пучеровой за Словакию).
Ниже коэффициенты от PARI на итоги в танцах на льду:
|ЧЕ-2025 по фигурному катанию. Танцы на льду. Кто победит
|Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри
1,50
|Лайла Фир / Льюис Гибсон
3,00
|Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо
20,00
|Диана Дэвис / Глеб Смолкин
20,00
|Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс
50,00
Наконец, среди одиночников главным претендентом на золото считается победитель двух последних чемпионатов Европы — Адам Сяо Хим Фа. В нынешнем сезоне француз не отличается стабильностью, но уровень технической подготовки и средние оценки за компоненты позволяют ему рассчитывать на первое место даже в случае ошибок.
Ближайшими конкурентами фаворита будут его соотечественник Кевин Эймоз и итальянец Даниэль Грассль. Довольно высоко букмекеры котируют и грузина Нику Эгадзе, который тренируется в группе Тутберидзе. Традиционно претендуют на медали чемпионата Европы итальянец Маттео Риццо, швейцарец Лукас Бричги и латвиец Денис Васильевс.
Что касается бывших россиян, то в Каунасе выступят азербайджанец Владимир Литвинцев, немец Никита Старостин, поляк Владимир Самойлов, чех Георгий Рештенко, армянин Семён Данильянц, израильтянин Лев Винокур и венгр Александр Власенко. Более высокие шансы на места в десятке сильнейших есть у первых трех.
Аналитики PARI верят в то, что действующий чемпион вновь защитит титул:
|ЧЕ-2025 по фигурному катанию. Мужчины. Кто победит
|Адам Сяо Хим Фа
1,85
|Кевин Эймоз
3,00
|Даниэль Грассль
4,00
|Ника Эгадзе
10,00
|Денис Васильевс
20,00
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