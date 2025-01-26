Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года: участники, расписание, коэффициенты

В этой дисциплине разыграют первый комплект медалей. Как и в прошлом году, в число главных фаворитов входят Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию второй сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году.

На прошлом чемпионате Европы Володин и Хазе сенсационно остались вне пьедестала, а к новому подходят в статусе действующих победителей Финала Гран-при. Наиболее реальные шансы лишить немцев золота есть у итальянцев Сары Конти / Никколо Мачии и Ребекки Гиларди / Филиппо Амброзини, а также у двух дуэтов российского происхождения — грузин Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы и венгров Марии Павловой и Алексея Святченко.

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Источник: ISU

Есть в заявке еще несколько фигуристов, за которыми отечественные болельщики могут следить с повышенным вниманием. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь вместе с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова шесть лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Наконец, Павел Ковалев родился в Санкт-Петербурге, но уже более десяти лет представляет Францию с Камиль Ковалев, которая стала его супругой.

Ниже представлены коэффициенты от компании PARI на итоги чемпионата Европы: