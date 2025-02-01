Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
1 февраля 14:21ГлавнаяАналитика

Дэвис и Смолкин стали восьмыми: итоги дня на ЧЕ-2025 по фигурному катанию

Серебро в танцах на льду взяла бывшая россиянка Лопарёва
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Источник: соцсети Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

В субботу завершается соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию, который принимает эстонский Таллин. Заключительные комплекты медалей разыгрывают мужчины и танцевальные дуэты. Подводим итоги соревнований и сравниваем их с котировками букмекеров.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Танцы на льду

Свернуть

В этой дисциплине статус главных фаворитов подтвердили Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они лидировали после ритм-танца, а в произвольном также стали сильнейшими и увеличили преимущество, получив лучшие оценки и за технику, и за компоненты. В третий раз подряд итальянцы, которые давно состоят в романтических отношениях, стали чемпионами Европы.

В двух прошлых сезонах вслед за ними в таблице располагались Лайла Фир и Льюис Гибсон. В этот раз от британцев тоже ожидали борьбу за золото, но им не удалось даже защитить титул вице-чемпионов. В напряженной борьбе Фир и Гибсон уступили серебро Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо, оставшись с бронзой.

Французы же впервые поднялись на пьедестал чемпионата Европы. А бронзовые призеры прошлого сезона литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс в этот раз стали лишь шестыми. Стоит отметить, что Лопарёва — уроженка Москвы, сменившая спортивное гражданство в 2018 году.

Ещё одни бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин улучшили свое положение по сравнению с ритм-танцем. Ученики Романа Агенауэра, представляющие Грузию, отыграли две позиции и заняли итоговое восьмое место — как и на прошлом чемпионате Европы. По реакции в зоне kiss&cry можно предположить, что дочь Этери Тутберидзе и её супруг были вполне довольны баллами.

Другая бывшая россиянка Мария Игнатьева, выступающая за Венгрию в паре с уроженцем Украины Даниилом Семко, заняла 14-е место. Остальные спортсмены отечественного происхождения не попали в произвольный танец.

Топ-8 в танцах на льду на ЧЕ-2025:

  1. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 212,12 (84,23 + 127,89)
  2. Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76 (82,75 + 124,01)
  3. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02 (81,57 + 124,45)
  4. Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 205,69 (81,26 + 124,43)
  5. Оливия Смарт / Тим Дик (Испания) — 198,98 (76,13 + 122,85)
  6. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 196,66 (78,67 + 117,99)
  7. Юка Орихара / Юхо Пиринен (Финляндия) — 193,94 (75,70 + 118,24)
  8. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 190,15 (73,82 + 116,33)

Мужчины

Свернуть

Информация будет обновлена по итогам выступлений.

Расписание

Свернуть

В воскресенье чемпионат Европы по фигурному катанию завершится показательными выступлениями. Они начнутся в 17:00 по московскому времени.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров