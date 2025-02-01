Дэвис и Смолкин стали восьмыми: итоги дня на ЧЕ-2025 по фигурному катанию

В этой дисциплине статус главных фаворитов подтвердили Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они лидировали после ритм-танца, а в произвольном также стали сильнейшими и увеличили преимущество, получив лучшие оценки и за технику, и за компоненты. В третий раз подряд итальянцы, которые давно состоят в романтических отношениях, стали чемпионами Европы.

В двух прошлых сезонах вслед за ними в таблице располагались Лайла Фир и Льюис Гибсон. В этот раз от британцев тоже ожидали борьбу за золото, но им не удалось даже защитить титул вице-чемпионов. В напряженной борьбе Фир и Гибсон уступили серебро Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо, оставшись с бронзой.

Французы же впервые поднялись на пьедестал чемпионата Европы. А бронзовые призеры прошлого сезона литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс в этот раз стали лишь шестыми. Стоит отметить, что Лопарёва — уроженка Москвы, сменившая спортивное гражданство в 2018 году.

Ещё одни бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин улучшили свое положение по сравнению с ритм-танцем. Ученики Романа Агенауэра, представляющие Грузию, отыграли две позиции и заняли итоговое восьмое место — как и на прошлом чемпионате Европы. По реакции в зоне kiss&cry можно предположить, что дочь Этери Тутберидзе и её супруг были вполне довольны баллами.

Другая бывшая россиянка Мария Игнатьева, выступающая за Венгрию в паре с уроженцем Украины Даниилом Семко, заняла 14-е место. Остальные спортсмены отечественного происхождения не попали в произвольный танец.

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