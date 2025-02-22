Мужской масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Ставка на победителя при наличии линии «Кто выше» кажется чересчур рискованной. Но когда экспериментировать, если не в последней гонке чемпионата мира? Вдобавок она будет финальной на этом турнире и в карьере Йоханнеса Бё, который ранее анонсировал уход из спорта по окончании сезона.

Звездный норвежец держит свой уровень в Ленцерхайде. И если точность стрельбы (при феноменальной скорости) уже привычно местами сбоит, то с функциональной подготовкой проблем нет. В контактных гонках Бё умеет как уходить в отрыв, так и ликвидировать отставание и обгонять более точных соперников.А тут ещё и та самая мотивация в контексте последней гонки чемпионата мира в карьере.

Играем простую ставку на победу Йоханнеса Бё в масс-старте с высоким коэффициентом 2,60 от PARI.