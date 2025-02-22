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22 февраля 19:42ГлавнаяАналитика

Мужской масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Заключительная гонка всего турнира
Александр Бокулёв
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni

В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону швейцарском Ленцерхайде завершится гонками с общего старта. Закрывать соревновательную программу будут мужчины, которым предстоит преодолеть дистанцию в 15 км. Какую ставку выбрать на эту гонку?

Дата / Время: 23.02.2025, 18:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних мужских масс-стартов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Йоханнес Бё (Норвегия), Андрей Расторгуев (Латвия), Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • ЧМ-2023. Себастьян Самуэльссон (Швеция), Мартин Понсилуома (Швеция), Йоханнес Бё (Норвегия)
  • ОИ-2022. Йоханнес Бё (Норвегия), Мартин Понсилуома (Швеция), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Стурла Легрейд (Норвегия), Йоханнес Дале (Норвегия), Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • ЧМ-2020. Йоханнес Бё (Норвегия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Эмильен Жаклен (Франция)

Расклады перед гонкой

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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло три масс-старта. По одной победе одержали француз Эрик Перро, норвежец Тарьей Бё и итальянец Томмазо Джакомель. Норвежец Йоханнес Бё дважды становился третьим, его соотечественник Стурла Легрейд по разу выиграл серебро и бронзу. Также вице-чемпионами становились француз Кентен Фийон-Майе и немец Данило Ритмюллер.

В общем зачете этой дисциплины лидирует Легрейд. Дальше в топ-3 идут братья Бё.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской масс-старт. Кто победит?
Йоханнес Бё2,60
Стурла Легрейд5,50
Кентен Фийон-Майе9,00
Себастьян Самуэльссон15,50
Эмильен Жаклен17,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской масс-старт. Кто выше?
 12
Йоханнес Бё — Стурла Легрейд1,482,45
Йоханнес Бё — Эрик Перро1,452,55
Кентен Фийо-Майе — Томмазо Джакомель1,682,05
Тарьей Бё — Эндре Стрёмсхейм1,801,90
Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен1,971,73

Прогноз

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Ставка на победителя при наличии линии «Кто выше» кажется чересчур рискованной. Но когда экспериментировать, если не в последней гонке чемпионата мира? Вдобавок она будет финальной на этом турнире и в карьере Йоханнеса Бё, который ранее анонсировал уход из спорта по окончании сезона.

Звездный норвежец держит свой уровень в Ленцерхайде. И если точность стрельбы (при феноменальной скорости) уже привычно местами сбоит, то с функциональной подготовкой проблем нет. В контактных гонках Бё умеет как уходить в отрыв, так и ликвидировать отставание и обгонять более точных соперников.А тут ещё и та самая мотивация в контексте последней гонки чемпионата мира в карьере.

Играем простую ставку на победу Йоханнеса Бё в масс-старте с высоким коэффициентом 2,60 от PARI.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе мужской масс-старт, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Женский масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
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