Мужской масс-старт, 23 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону швейцарском Ленцерхайде завершится гонками с общего старта. Закрывать соревновательную программу будут мужчины, которым предстоит преодолеть дистанцию в 15 км. Какую ставку выбрать на эту гонку?
Дата / Время: 23.02.2025, 18:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло три масс-старта. По одной победе одержали француз Эрик Перро, норвежец Тарьей Бё и итальянец Томмазо Джакомель. Норвежец Йоханнес Бё дважды становился третьим, его соотечественник Стурла Легрейд по разу выиграл серебро и бронзу. Также вице-чемпионами становились француз Кентен Фийон-Майе и немец Данило Ритмюллер.
В общем зачете этой дисциплины лидирует Легрейд. Дальше в топ-3 идут братья Бё.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской масс-старт. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Стурла Легрейд
|1,48
|2,45
|Йоханнес Бё — Эрик Перро
|1,45
|2,55
|Кентен Фийо-Майе — Томмазо Джакомель
|1,68
|2,05
|Тарьей Бё — Эндре Стрёмсхейм
|1,80
|1,90
|Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен
|1,97
|1,73
Ставка на победителя при наличии линии «Кто выше» кажется чересчур рискованной. Но когда экспериментировать, если не в последней гонке чемпионата мира? Вдобавок она будет финальной на этом турнире и в карьере Йоханнеса Бё, который ранее анонсировал уход из спорта по окончании сезона.
Звездный норвежец держит свой уровень в Ленцерхайде. И если точность стрельбы (при феноменальной скорости) уже привычно местами сбоит, то с функциональной подготовкой проблем нет. В контактных гонках Бё умеет как уходить в отрыв, так и ликвидировать отставание и обгонять более точных соперников.А тут ещё и та самая мотивация в контексте последней гонки чемпионата мира в карьере.
Играем простую ставку на победу Йоханнеса Бё в масс-старте с высоким коэффициентом 2,60 от PARI.
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