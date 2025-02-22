Мужская эстафета, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

В нынешнем сезоне Кубка мира прошло четыре мужских эстафеты. Победу во всех гонках одержала сборная Франции. Норвежцы трижды были вторыми. Шведы столько же раз взяли бронзу, а еще однажды выиграли серебро. Наконец, один раз третьими стали немцы.

В зачете этой дисциплины лидирует Франция, другие упомянутые команды идут следом. Замыкает топ-5 Словения.