Мужская эстафета, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде пройдут эстафеты. Закроют соревновательный день мужчины, которым предстоит пробежать четыре этапа по 7,5 километра. Анализируем коэффициенты легальных букмекеров на эту гонку.
Дата / Время: 22.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло четыре мужских эстафеты. Победу во всех гонках одержала сборная Франции. Норвежцы трижды были вторыми. Шведы столько же раз взяли бронзу, а еще однажды выиграли серебро. Наконец, один раз третьими стали немцы.
В зачете этой дисциплины лидирует Франция, другие упомянутые команды идут следом. Замыкает топ-5 Словения.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская эстафета. Кто выше?
|1
|2
|Норвегия — Франция
|1,52
|2,35
|Франция — Швеция
|1,13
|5,00
|Швеция — Германия
|1,52
|2,35
|Украина — Словения
|1,93
|1,77
|Италия — Швейцария
|2,00
|1,70
Безусловно, аналитики ожидают борьбу за золото между норвежцами и французами. Скандинавы уже на двух подряд крупных турнирах остались без золота. При этом и в нынешнем сезоне они ни разу не опередили французов в эстафете. Но всё же делать уверенную ставку на победителя чемпионата мира не хочется.
Заиграем потенциальную дуэль за бронзу. Швеция — третья по силе команда по ходу нынешнего сезона. Немцы лишь один раз заскочили на подиум в эстафете и в целом уступают скандинавам по уровню и стабильности состава. Полагаем, Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон опередят сборную Германии на чемпионате мира (и, вероятно, поднимутся на пьедестал). Легальный букмекер PARI предлагает коэффициент 1,52 на такой исход.
Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе мужскую эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.
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