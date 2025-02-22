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22 февраля 9:33ГлавнаяАналитика

Мужская эстафета, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Норвегия или Франция?
Александр Бокулёв
Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Бе и Стурла Холм Легрейд (слева направо). Источник: IBU
Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Бе и Стурла Холм Легрейд (слева направо). Источник: IBU

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде пройдут эстафеты. Закроют соревновательный день мужчины, которым предстоит пробежать четыре этапа по 7,5 километра. Анализируем коэффициенты легальных букмекеров на эту гонку.

Дата / Время: 22.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних мужских эстафет на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Швеция, Норвегия, Франция
  • ЧМ-2023. Франция, Норвегия, Швеция
  • Олимпиада-2022. Норвегия, Франция, Россия
  • ЧМ-2021. Норвегия, Швеция, Россия
  • ЧМ-2020. Франция, Норвегия, Германия

Расклады перед гонкой

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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло четыре мужских эстафеты. Победу во всех гонках одержала сборная Франции. Норвежцы трижды были вторыми. Шведы столько же раз взяли бронзу, а еще однажды выиграли серебро. Наконец, один раз третьими стали немцы.

В зачете этой дисциплины лидирует Франция, другие упомянутые команды идут следом. Замыкает топ-5 Словения.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская эстафета
 Выиграет золотоВыиграет любую медаль
Норвегия1,61
Франция2,55
Швеция9,001,80
Германия13,002,45
Италия30,008,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская эстафета. Кто выше?
 12
Норвегия — Франция1,522,35
Франция — Швеция1,135,00
Швеция — Германия1,522,35
Украина — Словения1,931,77
Италия — Швейцария2,001,70

Прогноз

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Безусловно, аналитики ожидают борьбу за золото между норвежцами и французами. Скандинавы уже на двух подряд крупных турнирах остались без золота. При этом и в нынешнем сезоне они ни разу не опередили французов в эстафете. Но всё же делать уверенную ставку на победителя чемпионата мира не хочется.

Заиграем потенциальную дуэль за бронзу. Швеция — третья по силе команда по ходу нынешнего сезона. Немцы лишь один раз заскочили на подиум в эстафете и в целом уступают скандинавам по уровню и стабильности состава. Полагаем, Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон опередят сборную Германии на чемпионате мира (и, вероятно, поднимутся на пьедестал). Легальный букмекер PARI предлагает коэффициент 1,52 на такой исход.

Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе мужскую эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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