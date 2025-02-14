Мужской спринт, 15 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Программа мужских личных гонок на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде откроется в субботу, 15 февраля, спринтом на 10 км с двумя огневыми рубежами. Анализируем коэффициенты букмекеров.
Дата / Время: 15.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Стурла Легрейд, хотя он не выиграл ни одной такой гонки в сезоне (два серебра). Лишь два очка ему уступает соотечественник Йоханнес Бё, который взял золото и серебро в спринтах. Также по разу побеждали французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Мартин Улдаль и Тарьей Бё.
А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменов, которые не упомянуты выше, входит швед Себастьян Самуэльссон, который один раз занял второе место.
Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,50.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской спринт. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Стурла Легрейд
|1,43
|2,60
|Йоханнес Бё — Себастьян Самуэльссон
|1,25
|3,50
|Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен
|1,67
|2,07
|Тарьей Бё — Кентен Фийон-Майе
|1,68
|2,05
|Мартин Улдаль — Мартин Понсилуома
|1,50
|2,40
Ставки на Йоханнеса Бё — дело неблагодарное. Коэффициенты на его успех самые низкие, а вот надежности меньше, чем год назад. Нынешний сезон дается норвежцу сложнее, а после анонса завершения карьеры не угадаешь, даст ли это ему дополнительную мотивацию или станет сковывающим фактором. В смешанной эстафете Бё-младший был хорош, но работал в слишком специфических обстоятельствах, вытаскивая сборную Норвегии с низких позиций.
В общем, попробуем обратить внимание на Эмильена Жаклена. Коэффициенты на него подросли — вероятно, во многом из-за перформанса в смешанной эстафете. Там он умудрился зайти на штрафной круг на последнем этапе. Отрыв при этом был достаточным для того, чтобы и после неудачи на стрельбище идти по дистанции в комфортном темпе (который всё равно оказался быстрым).
То есть Жаклен и качественно продышался, и получил победный заряд, и наверняка провел работу над ошибками в стрельбе. Полагаем, в спринте он сможет показать свой максимум (или почти), который в нынешнем сезоне был выше, чем, например, у Себастьяна Самуэльссона. А именно такую дуэль букмекер PARI предлагает в линии. Ставим на то, что француз в спринте окажется выше шведа 7с шикарным коэффициентом 2,0.
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Партнерский проект