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14 февраля 17:58ГлавнаяАналитика

Мужской спринт, 15 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Французы или норвежцы?
Александр Бокулёв
Эмильен Жаклен. Источник: ISU
Эмильен Жаклен. Источник: ISU

Программа мужских личных гонок на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде откроется в субботу, 15 февраля, спринтом на 10 км с двумя огневыми рубежами. Анализируем коэффициенты букмекеров.

Дата / Время: 15.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних мужских спринтов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Стурла Легрейд (Норвегия), Йоханнес Бё (Норвегия), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  • ЧМ-2023. Йоханнес Бё (Норвегия), Тарьей Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия)
  • ОИ-2022. Йоханнес Бё (Норвегия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Тарьей Бё (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Мартин Понсилуома (Швеция), Симон Дестье (Франция), Эмильен Жаклен (Франция)
  • ЧМ-2020. Александр Логинов (Россия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Мартен Фуркад (Франция)

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Стурла Легрейд, хотя он не выиграл ни одной такой гонки в сезоне (два серебра). Лишь два очка ему уступает соотечественник Йоханнес Бё, который взял золото и серебро в спринтах. Также по разу побеждали французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе и норвежцы Мартин Улдаль и Тарьей Бё.

А в топ-5 спринтерского зачета из тех спортсменов, которые не упомянуты выше, входит швед Себастьян Самуэльссон, который один раз занял второе место.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,50.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской спринт
 Выиграет золотоВыиграет любую медаль
Йоханнес Бё2,45
Стурла Легрейд5,002,25
Себастьян Самуэльссон8,103,50
Тарьей Бё11,003,70
Эмильен Жаклен12,504,50

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужской спринт. Кто выше?
 12
Йоханнес Бё — Стурла Легрейд1,432,60
Йоханнес Бё — Себастьян Самуэльссон1,253,50
Себастьян Самуэльссон — Эмильен Жаклен1,672,07
Тарьей Бё — Кентен Фийон-Майе1,682,05
Мартин Улдаль — Мартин Понсилуома1,502,40

Прогноз

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Ставки на Йоханнеса Бё — дело неблагодарное. Коэффициенты на его успех самые низкие, а вот надежности меньше, чем год назад. Нынешний сезон дается норвежцу сложнее, а после анонса завершения карьеры не угадаешь, даст ли это ему дополнительную мотивацию или станет сковывающим фактором. В смешанной эстафете Бё-младший был хорош, но работал в слишком специфических обстоятельствах, вытаскивая сборную Норвегии с низких позиций.

В общем, попробуем обратить внимание на Эмильена Жаклена. Коэффициенты на него подросли — вероятно, во многом из-за перформанса в смешанной эстафете. Там он умудрился зайти на штрафной круг на последнем этапе. Отрыв при этом был достаточным для того, чтобы и после неудачи на стрельбище идти по дистанции в комфортном темпе (который всё равно оказался быстрым).

То есть Жаклен и качественно продышался, и получил победный заряд, и наверняка провел работу над ошибками в стрельбе. Полагаем, в спринте он сможет показать свой максимум (или почти), который в нынешнем сезоне был выше, чем, например, у Себастьяна Самуэльссона. А именно такую дуэль букмекер PARI предлагает в линии. Ставим на то, что француз в спринте окажется выше шведа 7​​​​​​​с шикарным коэффициентом 2,0.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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