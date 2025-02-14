Мужской спринт, 15 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Ставки на Йоханнеса Бё — дело неблагодарное. Коэффициенты на его успех самые низкие, а вот надежности меньше, чем год назад. Нынешний сезон дается норвежцу сложнее, а после анонса завершения карьеры не угадаешь, даст ли это ему дополнительную мотивацию или станет сковывающим фактором. В смешанной эстафете Бё-младший был хорош, но работал в слишком специфических обстоятельствах, вытаскивая сборную Норвегии с низких позиций.

В общем, попробуем обратить внимание на Эмильена Жаклена. Коэффициенты на него подросли — вероятно, во многом из-за перформанса в смешанной эстафете. Там он умудрился зайти на штрафной круг на последнем этапе. Отрыв при этом был достаточным для того, чтобы и после неудачи на стрельбище идти по дистанции в комфортном темпе (который всё равно оказался быстрым).

То есть Жаклен и качественно продышался, и получил победный заряд, и наверняка провел работу над ошибками в стрельбе. Полагаем, в спринте он сможет показать свой максимум (или почти), который в нынешнем сезоне был выше, чем, например, у Себастьяна Самуэльссона. А именно такую дуэль букмекер PARI предлагает в линии. Ставим на то, что француз в спринте окажется выше шведа 7​​​​​​​с шикарным коэффициентом 2,0.