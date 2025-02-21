Женская эстафета, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде пройдут эстафеты. Первыми на старт выйдут женщины, которым предстоит пробежать четыре этапа по шесть километров. Какую ставку выбрать на эту дисциплину?
Дата / Время: 22.02.2025, 14:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В нынешнем сезоне Кубка мира прошло четыре женских эстафеты. По две победы одержали сборные Швеции и Германии, скандинавки также выиграли одну бронзу. Кроме того, на пьедестал в каждой гонке попадали француженки, по два раза занимавшие второе и третье места. У команды Норвегии бронза и два серебра.
В зачете этой дисциплины лидирует Швеция, другие упомянутые команды идут следом. Замыкает топ-5 Швейцария.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Женская эстафета. Кто выше?
|1
|2
|Франция — Швеция
|1,17
|4,40
|Швейцария — Италия
|1,43
|2,60
|Германия — Норвегия
|1,61
|2,17
|Австрия — Украина
|2,40
|1,50
|Швеция — Норвегия
|1,35
|2,90
Гранд-фаворит очевиден — это сборная Франции. У нее настолько мощный и сбалансированный состав, что коэффициенты на медаль, тем более золотую, совсем скромны. Если и рассматривать варианты для ставок, то через другие команды.
Заглянем вглубь стартового протокола, так как в противостоянии Швеции, Норвегии и Германии всё довольно плотно, а именно эти сборные наверняка оспорят медали вместе с Францией. Из тех команд, которые вряд ли поднимутся на пьедестал, остановимся на Украине. У этой сборной много регалий в эстафетах, но сейчас состав не самый боевой. Впрочем, обойти эстонок украинки вполне могут — а именно такое противостояние выделяют букмекеры.
Напомним, в Кубке мира прошло четыре эстафеты. В трех из них украинки эстонок опережали. И состав у первых все-таки несколько опытнее, особенно при наличии звездного ветерана Юлии Джимы. Её связка с Кристиной Дмитренко, которая побежит на стартовом этапе, наверняка позволит украинкам занять хорошую позицию на первой половине дистанции. Полагаем, этой базы как минимум хватит для того, чтобы опередить сборную Эстонии на финише. Легальный букмекер PARI предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.
Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе женскую эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.
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