Женская эстафета, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Гранд-фаворит очевиден — это сборная Франции. У нее настолько мощный и сбалансированный состав, что коэффициенты на медаль, тем более золотую, совсем скромны. Если и рассматривать варианты для ставок, то через другие команды.

Заглянем вглубь стартового протокола, так как в противостоянии Швеции, Норвегии и Германии всё довольно плотно, а именно эти сборные наверняка оспорят медали вместе с Францией. Из тех команд, которые вряд ли поднимутся на пьедестал, остановимся на Украине. У этой сборной много регалий в эстафетах, но сейчас состав не самый боевой. Впрочем, обойти эстонок украинки вполне могут — а именно такое противостояние выделяют букмекеры.

Напомним, в Кубке мира прошло четыре эстафеты. В трех из них украинки эстонок опережали. И состав у первых все-таки несколько опытнее, особенно при наличии звездного ветерана Юлии Джимы. Её связка с Кристиной Дмитренко, которая побежит на стартовом этапе, наверняка позволит украинкам занять хорошую позицию на первой половине дистанции. Полагаем, этой базы как минимум хватит для того, чтобы опередить сборную Эстонии на финише. Легальный букмекер PARI предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.