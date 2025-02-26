Клиент PARI поставил 520 000 рублей на PARIVISION против Spirit на DreamLeague по Dota 2

26 февраля на турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2 пройдет предпоследний тур второго группового этапа. Одним из центральных матчей игрового дня станет противостояние PARIVISION и Team Spirit. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что состав Satanic — фаворит СНГ-дерби. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:00 по московскому времени.

PARIVISION — единоличный лидер группового этапа. Коллектив выиграл пять матчей подряд и практически гарантировал себе место в плей-офф турнира. При этом сразу два участника PARIVISION входят в топ лучших игроков турнира. На победу состава Satanic в грядущей встрече аналитики дают котировку 1.80. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу PARIVISION составляет 3.30. Ставка на исход, при котором PARIVISION возьмет хотя бы одну карту, доступна за 1.25. Вероятность того, что на первой карте серии кто-то из игроков доберется до Godlike, оценивается котировкой 2.10.

Клиенты PARI также больше верят в успех PARIVISION. На победу состава из СНГ приходится 68% от общего оборота пари на исход матча и 32% — на триумф Spirit.

Spirit пока занимает третье место в группе с тремя победами и двумя поражениями. Состав Yatoro уже встречался с PARIVISION в рамках первого группового этапа. Тогда Spirit добилась легкой победы 2:0. Вероятность того, что Spirit вновь окажется сильнее, оценивается котировкой 2.00. Коэффициент на состав Yatoro с форой по картам (+1.5) составляет 1.28, а с форой (-1.5) — 3.55. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85. Аналогичный коэффициент дают и на обратный исход.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 520 000 рублей на победу PARIVISION с коэффициентом 1.87.

Аналитики почти не сомневаются, что PARIVISION сможет сохранить первое место в турнирной таблице. На этот исход дают котировку 1.04. Team Spirit сейчас только третья и все еще не гарантировала себе выход в плей-офф. Вероятность того, что коллектив сумеет подняться в топ-2 в последних двух турах, оценивается коэффициентом 3.30.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. На чемпионате осталось восемь команд. Во второй групповой стадии каждая команда сыграет с каждой. Четыре лучших коллектива этого этапа пройдут в плей-офф.